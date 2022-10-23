انطلاق محاكاة المؤتمر الاقتصادي بمركز شباب مدينة كفر الزيات.. صور

شهد مركز شباب مدينة كفر الزيات بمحافظة الغربية انطلاق نموذج محاكاة المؤتمر الاقتصادي، بالتوازي مع انطلاق المؤتمر الاقتصادي بالعاصمة الإدارية.

جاء ذلك تحت إشراف الدكتور طلعت عبد القوي، رئيس مجلس إدارة مركز شباب كفر الزيات ورئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية بالجمهورية، بحضور عادل داود، رئيس مدينة كفر الزيات، ومحمد موسى، مدير إدارة الشباب والرياضة، وممثلي الجمعيات الأهلية ومراكز الشباب والأحزاب، وشباب وطالبات جامعة طنطا وعمد ومشايخ البلاد وأعضاء الجمعيات الزراعية.

وتابع المشاركون في نموذج المحاكاة جلسات المؤتمر الاقتصادي، ورؤية الحكومة المصرية للنهوض بالاقتصاد المصري في ظل تداعيات الاقتصاد العالمي.

ووجه المشاركون الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على قراره بتثبيت أسعار المحروقات على الرغم من زيادتها عالميا، ما يعكس مراعاة الدولة المصرية لمحدودي الدخل.



وأكد عصام عمارة، أمين إعلام حزب “مستقبل وطن” بكفر الزيات ومنسق جلسة محاكاة المؤتمر بمركز شباب كفر الزيات، خلال جلسة المحاكاة التي تم تنظيمها بمركز شباب مدينة كفر الزيات، أنه تم الاستماع للسياسات الاقتصادية للحكومة المصرية، وتمكين القطاع الخاص وتهيئة بيئة الأعمال، وأهم جهود الحكومة لتوفير فرص عمل للشباب من خلال متابعتها لجلسات المؤتمر.

وقال إن قطاع الصحة شهد نهضة كبيرة في مجال الخدمات الطبية وتنظيم العديد من القوافل الطبية بالقرى وحملة ١"٠٠ مليون صحة"، والتي استهدفت الكشف على الآلاف من المواطنين بمحافظة الغربية، فضلا عن توفير لقاحات وأمصال كورونا.

وأضاف أن “المشاركين وجهوا الشكر للدولة المصرية على برنامج “حياة كريمة” الذي بدأ في مركز زفتى بالمرحلة الأولى، وننتظر تنفيذه في المرحلة الثانية بمركز كفر الزيات للنهوض بالقرى المصرية ومد جميع الخدمات لها”.

وأوضح أنه تمت إتاحة الفرصة لجميع الشباب للتعبير عن آرائهم لرفعها للمؤتمر وجلسات الحوار الوطني التي بدأت تنطلق في المحافظات.

من جانبه، قال سعيد عبد الجيد، أمين صندوق مركز شباب مدينة كفر الزيات، إن التجربة شهدت إقبالا كبيرا من المواطنين والشباب على المشاركة في جلسة متابعة المؤتمر من جميع قرى مركز كفرالزيات، مؤكدين الدعم والتأييد للدولة المصرية.

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