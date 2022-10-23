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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

فيريرا لن يرضى عن أداء فريق.. هانى حتحوت يعلق على فوز الزمالك

صدى البلد

علق الاعلامى هانى حتحوت ، على فوز الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا بهدفين دون رد، في المباراة التى جمعت الفريقين على ستاد القاهرة في إطار مباريات الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز. 

وكتب هانى حتحوت  عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل تويتر: " سيطر سموحة وفاز الزمالك، سيطر سيراميكا كليوباترا فتصدر الزمالك.. وفي الحالتين بهدفين نظيفين.

وأضاف: " فتوح وإمام والمثلوثي يمنحون فيريرا انتصارا يرضيه، لكنه لن يرضى عن أداء فريقه قبل قمة السوبر.. أحمد سامي، رغم الخسارة، يفرض أسلوبه تدريجيا.. ولا خوف على فريقه ".

وتعرض الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا للهزيمة أمام الزمالك بهدفين دون رد، في المباراة التى جمعت الفريقين على ستاد القاهرة في إطار مباريات الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز.

الهزيمة جمدت رصيد سيراميكا كليوباترا عند 3 نقاط في المركز الثاني مؤقتا بعد أن كان متصدرا للجدول بعد نهاية الاسبوع الاول كونه الفريق الوحيد الذي حقق الفوز بثلاثة أهداف نظيفة في الجولة الأولى.

مصر الدوري المصري الزمالك سيراميكا كليوباترا سموحة

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