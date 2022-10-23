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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أحمد موسى مشيدا بكلمة رئيس الحكومة بافتتاحية المؤتمر الاقتصادي: شملت عدة رسائل

أحمد موسى
أحمد موسى

قال الإعلامي أحمد موسى، إن كلمة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اليوم في الكلمة الافتتاحية للمؤتمر الاقتصادي، وشملت الكلمة عدة رسائل توضح الوضع الاقتصادي لمصر منذ 1982 حتى 2022.

وأضاف أحمد موسى خلال تقديمه برنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن الكلمة رئيس الوزراء عرضت حجم الدين الداخلي للدولة مقارنة الدين الاقتصادي للعديد من الدول الأخرى التي تشهد نمو اقتصادي على غرار «الهند، البرازيل، تركيا، فيتنام».

وفي سياق متصل، أوضح أحمد موسى، أن البنك المركزي يعمل حاليا على أكثر من محور من أجل التنسيق مع الحكومة والقطاع الخاص وفقا لتصريحات محافظ البنك المركزي.

وأكد موسى، أن مصر ليست بمعزل عن الأزمات الاقتصادية الراهنة في الوقت الحالي، موضحًا أن البنك المركزي سيسمع دائما  لك المقترحات مع وجود استجابة بعد الدراسة لمختلف المطالب المقدمة".

أوضح أن المحللين السياسيين يتوقعون عدم وجود انفراجة قريبة للوضع العالمي، والبنوك المركزية في الدول المتقدمة، تعتمد في قراراتها إما على زيادة أو تثبيت سعر الفائدة، وفقا لتصريحات حسن عبدالله المحافظ المركزي.

وأشار أحمد موسى، إلى أن البنك المركزي في طريقه في الوقت الحالي لإطلاق سلة ترتبط بالجنيه المصري تعتمد على العملات والذهب وذلك لتغير ثقافة الارتباط بالدولار.

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