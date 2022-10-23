أحمد موسى: الإخوان يشككون في كل الإنجازات ويريدون الخراب

قال الإعلامي أحمد موسى، إنه لا أحد يقتل في مصر سوى جماعة الإخوان الإرهابية، مؤكدًا أن هذه الجماعة تُشكّك في كل الإنجازات، ويريدون خراب مصر.

وأضاف موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن الكلام الذي نُشر على لسانه في مايو 2011 بجريدة الأهرام لم يكن يجرؤ أحد آخر، حينها، على انتقاد الإخوان، مؤكدًا أنه نشر صفحة كاملة عن تمكين الجماعة الإرهابية في الأهرام عام 2005؛ وهو ما حدث عام 2012.

وتابع أحمد موسى، أن هذه الجماعة الإرهابية تُشكك في كل إنجازات الدولة؛ لأنهم يريدون الخراب لمصر، ويملكون لجانًا ساخنة وهو الملف الذي نشره عن الجماعة عام 2007؛ مؤكدًا أن هذا التنظيم وُجد عند خيرت الشاطر عند القبض عليه في هذا العام، مضيفًا: «بيستحوذوا على العقول بالأكاذيب، ولم يكن لديهم معلومة حقيقية طول الوقت، وأذرعهم الإعلامية اللي بيشتغل فيها الخاين ناصر كناريا».