التظلم رسميا ضد عقوبة رابطة الأندية.. إليكم أخبار الزمالك اليوم

أخبار نادي الزمالك …شهد النادي الزمالك على مدار الساعات الماضية، العديد من الأخبار والأحداث المهمة التي يرصدها صدى البلد في السطور التالية:

الزمالك يفوز على سيراميكا كليوباترا بهدفين نظيفين في الجولة الثانية من الدوري

تعرض الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا للهزيمة أمام الزمالك بهدفين دون رد، في المباراة التى جمعت الفريقين على ستاد القاهرة في إطار مباريات الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز.

فيريرا يرفض حضور المؤتمر الصحفي لمباراة الزمالك وسيراميكا

رفض البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك حضور المؤتمر الصحفي عقب مباراة فريقه أمام سيراميكا كليوباترا في مسابقة الدوري الممتاز.



إمام عاشور "رجل المباراة" في لقاء الزمالك وسيراميكا



حصد إمام عاشور لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه أمام سيراميكا كليوباترا التي أقيمت اليوم باستاد القاهرة الدولي في الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز.

الزمالك يتظلم رسميا ضد عقوبة رابطة الأندية





أرسل نادي الزمالك تظلما رسميا لرابطة الأندية المحترفة ضد العقوبة التي وقعتها الرابطة على البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق بسبب تصريحاته في المؤتمر الصحفي عقب مباراة سموحة في الجولة الأولى للدوري.



فيريرا يرفض منح لاعبي الزمالك راحة غدا



رفض الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا منح اللاعبين راحة عقب الفوز على سيراميكا كليوباترا في الدوري الممتاز.

شوبير: تأجيل مبارة الزمالك أمام بيراميدز | تفاصيل

نشر الاعلامى احمد شوبير ، حارس مرمى الاهلى السابق ، تدوينة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى “ فيسبوك ”.