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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

سقوط عصابة الٱطفال في الغربية.. متهمون بسرقة هايبر ماركت

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تمكنت مباحث قسم شرطة زفتى، بقيادة الرائد عبدالحكيم درويش، من ضبط أربعة أطفال قاموا بسرقة هايبر ماركت شهير بمنطقة الفندق والموقف، قبل 48 ساعة.

وتلقي اللواء محمد عمار مدير امن الغربية، إخطارًا من قسم شرطة مدينة زفتي، بتلقيه بلاغًا من صاحب هايبر ماركت شهير، بمشاهدته عبر كاميرات المراقبة أطفالًا يسرقون درج "الكاشير".

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وتقدم صاحب الهايبر بمقطع فيديو يكشف قيام أربعة أطفال بدخول الهايبر ماركت وانتهاز فرصة عدم تواجد أحد على درج النقود "الكاشير"، وتقسيم أنفسهم ليسرق أحدهم الأموال وتعاونه الفتاة وينتظر الطفلان الآخران أمام أبواب الدخول والخروج لمتابعة ومراقبة الموقف.

وانتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة، وتبين من فحص كاميرات المراقبة قيام ثلاثة أطفال بالمساعدة لتمكين الرابع من ارتكاب واقعة السرقة، وذلك ما أكده مقطع فيديو من كاميرات الهايبر ماركت.

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وكلف اللواء ياسر عبد الحميد، مدير المباحث الجنائية بالغربية، فرع البحث الجنائي بزفتي والسنطة، بتشكيل، فريق بحثي علي أعلي مستوي، ونجح الفريق البحثي من الضباط والأفراد في التوصل إلي مرتكبي الحادث خلال 48 ساعة وتبين أنهم أطفال أكبرهم 7 سنوات ولم يسبق لهم فعل هذا الأمر، تم ضبط الأطفال وإقتيادهم إلي ديوان عام القسم لحين عرضهم علي النيابة العامة. 

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وكان فيديو قد اظهر مجموعة أطفال لا تتجاوز أعمارهم الـ10 سنوات، يقومون بمراقبة محيط الـ"هايبر ماركت" ويدخل طفلان منهم فتاة ليقوم أحدهم بسرقة النقود من "الكاشير"، ويخرج مسرعًا ثم يدخل الآخرين بصحبة الطفلة لشراء بعض الأغراض بعد أن حصل أكبرهم على نقود من السارق أثناء خروجه مسرعًا، ثم يعود التشكيل كاملًا للوقوف إلى جانب الهايبر ماركت لتقسيم الأموال وينصرفون جميعًا.

وأكد أحد موظفي الهايبر أنه حصل علي صور الأطفال وسأل بين الجيران خاصة سائقى سيارات الأجرة بموقف طنطا، ولكن دون جدوى ولم يستدل أحد عليهم، مؤكدًا أنها ليست المرة الأولى لظهور هؤلاء الأطفال بالمكان وربما المنطقة.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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