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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أحلى من الجاهز.. طريقة عمل الكوكيز لأولادك بطريقة غير تقليدية

طريقة عمل كوكيز
طريقة عمل كوكيز

يعد الكوكيز من الحلويات السريعة التي يفضل تناولها الكثير من الأطفال يمكنك تحضير الكوكيز بطعم ومذاق مميز كوجبة خفيفة سناك مع طفلك في المدرسة إليك طريقة عمل كوكيز الريد فيلفت بالشوكولاتة فهي مكونة من مقادير بسيطة ومتوافرة في كل منزل تعتبر الكوكيز بالريد فيلفيت من أكثر الحلويات اللذيذة إليك طريقة عملها بالمقادير والخطوات وفقا لموقع بولد سكاي الهندي

طريقة عمل الكوكيز بالمقادير 

طريقة عمل كوكيز الريد فلفت 

100 جرام زبدة في درجة حرارة الغرفة

100 ج (12 كوب) سكر ناعم

100 ج (1⁄2 كوب) سكر بني

2 ملعقة صغيرة فانيليا

2 بيض

لون طعام أحمر 

150 ج (1 كوب) دقيق مخبوزات

150 ج (1 كوب) دقيق عادي

1 ملعقة كبيرة كاكاو 

125 جم (3⁄4 كوب) خليط سكر بودرة

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طريقة عمل كوكيز الريد فلفت بالخطوات

1. يسخن الفرن إلى 180 درجة مئوية / 160 درجة مئوية وتغليف صواني الخبز بورق الزبدة.

2. تخفق الزبدة والسكر الناعم والسكر البني والفانيليا في وعاء باستخدام مضرب كهربائي  يضاف بيضة واحدة في كل مرة  ويخفق جيدا بعد كل إضافة حتى يتجانس ثم إضافة اللون الأحمر إلى الخليط.

3. يُنخل فوق الخليط دقيق المخبوزات والدقيق العادي والكاكاو ثم يقلب باستخدام معلقة  مسطحة حتى يتجانس تمامًا وتصبح العجينة ناعمة جدًا. توضع جانبا لمدة 5 دقائق للراحة أو يوضع العجين في الثلاجة.

4.  ثم نأخذ كرات متساوية الحجم من العجين باستخدام مغرفة آيس كريم وتُلف الكرات في السكر البودرة حتى تتغطى، ثم ضعيها على صواني الخبز. 

5. اخبزي الكوكيز لمدة 8 دقائق أو حتى تتشقق وتصبح متماسكة. وتوضع جانباً على صواني لمدة 5 دقائق لتبرد قليلاً قبل نقلها إلى رف سلكي ليبرد تمامًا.

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