التحية على المجهود المبذول والأداء.. رسالة تحفيزية من فيريرا للاعبي الزمالك

فيريرا يبداء مران الزمالك برسالة تحفيزيه

وجه البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، رسائل تحفيزية قوية للاعبين قبل انطلاق تدريب اليوم الاثنين على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي، استعدادا لمباراة كأس السوبر المصري.

وقدم المدير الفني التحية للاعبين على المجهود المبذول والأداء في لقاء الأمس أمام سيراميكا كليوباترا في الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز، والتي فاز فيها الفريق بثنائية دون رد.

وأكد فيريرا للاعبين على ضرورة غلق صفحة بطولة الدوري بشكل مؤقت والتركيز في المواجهة المقبلة أمام الأهلي في السوبر المحلي.

وشدد المدير الفني في حديثه مع اللاعبين على ثقته التامة في الجميع لتنفيذ المطلوب منهم وقدرتهم على تحقيق الفوز في اللقاء المقبل.

يذكر أن مباراة الزمالك والأهلي ستقام الجمعة المقبل بمدينة العين على ملعب هزاع بن زايد في تمام التاسعة مساءً بتوقيت الإمارات، السابعة بتوقيت مصر.