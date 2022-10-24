أحمد موسى: الجماعة الإرهابية تسعى لتكرار مخطط 2011 التخريبي في 2022.. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الإخوان سيبدأون مظاهرات في الخارج لتسخين الداخل.



وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "جماعة الإخوان الإرهابية تسعى لتكرار مخطط 2011 التخريبي والفوضوي في 2022".

وأوضح: "جماعة الإخوان الإرهابية والجماعات المساندة لها ستبدأ المخطط التخريبي لإسقاط مصر بمظاهرات في الخارج".



وأكد الإعلامي أحمد موسى: "جماعة الإخوان الإرهابية هدفها الوصول للحكم"، مشيرا: "جماعة الإخوان الإرهابية اغتالت وقتلت وفجرت"، مؤكدا: "جماعة الإخوان الإرهابية تجهز نفسها لأعمال عنف وتخريب وفوضى ضد الدولة المصرية".





