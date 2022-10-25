اليوم.. معهد البحوث الفلكية يفتح أبوابه لاستقبال الجمهور لرصد كسوف الشمس مجانا

كسوف الشمس ظاهرة فلكية، وتفصلنا ساعات قليلة عن مشاهدة الحدث الفلكي الأهم التي تحدث خلال عام 2022، حيث يشهد العالم اليوم كسوفا جزئيا للشمس لمدة 4 ساعات، بدءًا من الساعة العاشرة و58 دقيقة و10 ثوانِ.

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والچيوفيزيقية، استعداده لرصد ظاهرة الكسوف الجزئي للشمس اليوم الثلاثاء، حيث تشهد جمهورية مصر العربية حدث فلكي وهو كسوف جزئي للشمس اليوم الثلاثاء الموافق 25 أكتوبر 2022م، حيث يعد آخر كسوف جزئي يمكن رؤيته في مصر ولمدة خمس سنوات قادمة.

شاهد كسوف الشمس بالمجان من معهد البحوث الفلكية مرصد حلوان

وقال الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، إن المعهد سيفتح ابوابه اليوم الزائرين والجمهور، لرصد ظاهرة الكسوف الجزئي للشمس يوم غدا الثلاثاء، بمرصد حلوان، حيث يفتح أبوابه للجمهور بالمجان، ويوفر أجهزة رصد متخصصة ونظارات للكسوف.

وينظم المعهد محاضرات علمية تثقيفية خاصة بالظاهرة يقوم عليها نخبة من كوادر المعهد، مشيرا إلى أنه ستكون هناك فعالية رصد باستخدام التليسكوب الشمسي، وندوة عامة بمقر المعهد بحلوان.

وأوضح أنه سيتم أيضا تنظيم فعالية أخرى في مرصد القطامية الفلكي، وفي المركز الإقليمي للمعهد بمدينة الخارجة بالوادي الجديد، وفي المركز الإقليمي للزلازل بأسوان، وجاري التنسيق لعقد فعالية في الأقصر، كما سينقل الحدث على الهواء مباشرة من مركز الرصد، عن طريق الشبكة الدولية للمعلومات، وعلى موقع المعهد الرسمي، وصفحات التواصل الاجتماعي الخاصة به.

أماكن الكسوف في العالم

ويمكن رؤية الكسوف الشمسي، ككسوف جزئي، في أجزاء من أوروبا، وجزر الأورال، وغرب سيبيريا، والشرق الأوسط، وغرب آسيا، ومن شمال شرق إفريقيا، وسيتم تسجيل المرحلة القصوى من كسوف الشمس، في سهل غرب سيبيريا في روسيا، بالقرب من نيجنفارتوفسك، إحدى المدن الروسية، حيث يغطي قرص القمر حوالي 86% من قرص الشمس.

موعد كسوف الشمس

وسيبدأ الكسوف داخل مصر في الساعة العاشرة و58 دقيقة و10 ثوان تقريبا، ككسوف شبه ظلي ولا يمكن رؤيته بالعين المجردة، وسينتهي في الساعة الثالثة ودقيقتين و8 ثوان.

كما يبدأ الكسوف من شمال غرب أوروبا بالقرب من أيسلاندا في الساعة 8:58 صباحا بتوقيت، وينتقل بعدها تدريجيا إلى شمال أفريقيا، ثم غرب آسيا، ليصل الذروة في الساعة 11 صباحا بتوقيت، وينتهي في تمام الساعة 1:02 بعد الظهر بتوقيت في وسط بحر العرب، وستكون أعلى نسبة للكسوف في روسيا بنسبة 86 %.

كسوف الشمس وتعطيل الدراسة

قال الدكتور جاد القاضى، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والچيوفيزيقية، إن ظاهرة كسوف الشمس هي ظاهرة فلكية طبيعية شأنها شأن جميع الظواهر التي تحدث يوميا، ولا تسبب أي أضرار على الإنسان إلا في حالة واحدة إذا تعمد الشخص النظر المباشر للشمس في وقتها.

وأكد "القاضي"، على أن ظاهر كسوف الشمس غدا لا يستدعي أي إغلاق للمدارس أو الجامعات أو تعطيل الحياة اليومية لأي شخص، منوها بأن المعهد قد ورد إليه العديد من الاستفسارات حول تعطيل الدراسة غدا في المدارس؛ بسبب كسوف الشمس.

وحذر المعهد القومى للبحوث الفلكية، المواطنين من النظر المباشر لكسوف الشمس المرتقب غدا الثلاثاء، والذى تشهده الكرة الأرضية ويرى فى مصر.

وأشار المعهد القومى للبحوث الفلكية، إلى أن النظر إلى كسوف الشمس دون الحماية الصحيحة للعين يمكن أن يعرض العين لأشعة الشمس الضارة مما يتسبب فى تلف العين .