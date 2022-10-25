إعلامي: محمود علاء فتوة.. ولابد من توقيع عقوبة قاسية عليه

انتقد الإعلامي محمد شبانة، موقف محمود علاء مدافع فريق كرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، بعد تعرضه للطرد في مباراة الاتحاد والداخلية بالدوري، بسبب تجاوزه ضد حكم اللقاء.



وتابع محمد شبانة في تصريحات تليفزيونية لبرنامجه بوكس تو بوكس المذاع على فضائية ETC، أشادنا بالتحكيم في الجولة الأولى، لكنه لم يترك لنا الفرصة، حتى التعامل مع التحكيم ظهر بشكل سيء، لقطة محمود علاء سيئة، وأريد أن أفهم، ما الدور الذي يلعبه محمود علاء في الوقت الحالي، بعد خروجه معارًا من الزمالك إلى الاتحاد السكندري، وما حدث بينه وبين الحكم "خناقة شوارع"، محمود علاء ظهر وكأنه فتوة شارع، مع كامل احترامي للمعلق الذي يتحدث عن ضغوط لمحمود علاء فما هو الضغوط.



وأضاف شبانة، لابد أن تطبق الرابطة عقوبة قاسية على محمود علاء ليكون نموذج يضرب به الالتزام فيما بعد، وفرصة للسيطرة على تعامل اللاعبين مع الحكام في الفترة المقبلة، المشهد كان مُخزي، دائمًا كلما ما كان اللاعب أسمه كبير، كلما كان من المفترض أن يكون قدوة لزملائه، لكن ما فعله محمود علاء أمر مخزي، بإمارة يا محمود يا علاء هذه العجرفة، الزمالك تعاقد مع مصطفى الزناري وترك لك باب الرحيل، وأطالب الاتحاد السكندري بان يكون له موقف قاسي وقوي على محمود علاء، حتى وإن كان الفريق السكندري في احتياجه، فالمبادىء فوق كل شيء.



وأتم شبانة،الكوارث في الدوري بدأت بمحمد معروف حكم مباراة الزمالك وسيراميكا، وهو كارثة تحكيمية، وهو مشهد ينال من التحكيم المصري، كيف أن يكون هذا الحكم دولي، مصدر بلجنة الحكام كشف تفاصيل تبرير معروف للواقعة،