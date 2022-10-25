عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إعلامي: محمود علاء فتوة.. ولابد من توقيع عقوبة قاسية عليه

محمود علاء
محمود علاء

انتقد الإعلامي محمد شبانة، موقف محمود علاء مدافع فريق كرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، بعد تعرضه للطرد في مباراة الاتحاد والداخلية بالدوري، بسبب تجاوزه ضد حكم اللقاء.

txt

أخبار النادي الأهلي | كولر في ورطة قبل السوبر.. صدمة لإصابة نجم الفريق.. موقف ثنائي الأهلي من المشاركة ضد الزمالك في السوبر

txt

هاني حتحوت: الضغوط سبب طرد محمود علاء في مباراة الاتحاد والداخلية


وتابع محمد شبانة في تصريحات تليفزيونية لبرنامجه بوكس تو بوكس المذاع على فضائية  ETC، أشادنا بالتحكيم في الجولة الأولى، لكنه لم يترك لنا الفرصة، حتى التعامل مع التحكيم ظهر بشكل سيء، لقطة محمود علاء سيئة، وأريد أن أفهم، ما الدور الذي يلعبه محمود علاء في الوقت الحالي، بعد خروجه معارًا من الزمالك إلى الاتحاد السكندري، وما حدث بينه وبين الحكم "خناقة شوارع"، محمود علاء ظهر وكأنه فتوة شارع، مع كامل  احترامي للمعلق الذي يتحدث عن ضغوط لمحمود علاء فما هو الضغوط.


وأضاف شبانة، لابد أن تطبق الرابطة عقوبة قاسية على محمود علاء ليكون نموذج يضرب به الالتزام فيما بعد، وفرصة للسيطرة على تعامل اللاعبين مع الحكام في الفترة المقبلة، المشهد كان مُخزي، دائمًا كلما ما كان اللاعب أسمه كبير، كلما كان من المفترض أن يكون قدوة لزملائه، لكن ما فعله محمود علاء أمر مخزي، بإمارة يا محمود يا علاء هذه العجرفة، الزمالك تعاقد مع مصطفى الزناري وترك لك باب الرحيل، وأطالب الاتحاد السكندري بان يكون له موقف قاسي وقوي على محمود علاء، حتى وإن كان الفريق السكندري في احتياجه، فالمبادىء فوق كل شيء.


وأتم شبانة،الكوارث في الدوري بدأت بمحمد معروف حكم مباراة الزمالك وسيراميكا، وهو كارثة تحكيمية، وهو مشهد ينال من التحكيم المصري، كيف أن يكون هذا الحكم دولي، مصدر بلجنة الحكام كشف تفاصيل تبرير معروف للواقعة،

محمد شبانة الاتحاد السكندري الاتحاد والداخلية محمود علاء الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كسوف جزئي للشمس غدا.. تأجيل الدراسة بدولة عربية والصحة تحذر لهذا السبب

مش عامل نظافة.. تعرف على الوظيفة الحقيقية لـ صاحب واقعة الكشري| شاهد

مرض عضوي| حلمي بكر يفجر مفاجأة عن سبب طلاق شيرين من والد ابنتيها

اكتفت بـ ‎حسام حبيب.. شيرين عبدالوهاب تلغي كل متابعيها على "فيس بوك"

انهيار سقالات إنشائية من كوبري بمحيط مترو فيصل |شاهد

تعليق قوي من وكيل حقوق إنسان النواب على المطالبة بتقنين الدروس الخصوصية

بعد الهزيمة من المحلة..نجم الإسماعيلي السابق لـ جاريدو: "متفتكرش إنك هتفضل بالنادي"

أحمد موسى يكشف أسباب الدعوة للفوضى بهذا التوقيت: عاوزين سيناريو 28 يناير

ترشيحاتنا

استرازينيكا تطلق دفعة من خط أنابيب الأدوية الخاصة بعلاج سرطان الكبد

سيغيب شهرا.. محمد معروف يبرر عدم طرد نجم الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا

إعفاء الناشرين من رسوم المشاركة في معرض الكويت للكتاب

مدير فعاليات أبو ظبي يكشف كواليس لقاء السوبر بين الأهلي والزمالك

3 فيروسات بوقت واحد.. سر انتشار عدوى مرض تنفسي لأطفال أمريكا

سعر عيار 14 في محلات الصاغة اليوم 25-10-2022

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فرصة للراغبين.. منصة إيزي عمرة للتسهيل على المصريين

فوائد خارقة.. ماذا يحدث عند خلط خل التفاح مع زيت الزيتون؟

احذر.. 5 علامات تكشف عن مشكلة خطيرة في العمود الفقري

بالزيت المستعمل .. طريقة عمل الصابون فى المنزل

فيديو

راغدة شلهوب: حلقة مرتضى منصور المثيرة للجدل وحنان شوقى الأكثر مشاهدة

كيف سيحافظ البنك المركزي على قيمة الجنيه أمام الدولار؟ فيديوجراف

خناقتي مع أحمد زكي.. إيناس الدغيدي: قلت له نجوميتك في الشارع

الكيلو بـ34 جنيها.. أسعار الدواجن بعد تدخل الحكومة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي الرز

الكاظمي.. رغم كوابيس الدولة العميقة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "31"

د. صفوت عمارة

ضوابط المعاملات المالية

مني أحمد

السويس.. نضال الأبطال

إبراهيم شعبان

"لقد فهمت.. لقد سمعت.. آسفة".. ثم استقالت ليز تراس

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا سارقي الفرح

نهال علام

المؤتمر الاقتصادي

كريمة أبو العينين

ومن البكاء ما فيه منافع

اﻟﻤﺰﻳﺪ