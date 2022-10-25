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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

معتز إينو: الأهلي قادر على تعويض غياب نجم الفريق في السوبر

الاهلي والزمالك
الاهلي والزمالك

أكد معتز إينو نجم الكرة المصرية الأسبق، أن فريق كرة القدم بالنادي الأهلي قادر على تعويض غياب أليو ديانج في لقاء السوبر أمام الزمالك.

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وتابع إينو في تصريحات تلفزيونية لبرنامج بوكس تو بوكس المذاع على فضائية ETC، مع الإعلامي محمد شبانة،ديانج قدم مباريات جيدة في اول لقائين له بالدوري المصري، والراحة التي حصل عليها منحته قوة كبيرة مع بداية الموسم، وإصابته بالطبع ستؤثر على الاهلي في السوبر، وللأسف الإصابة جاءت لأليو ديانج وهو في قمة تألقه، ولكن الإصابة قضاء وقدر، ونتمني له السلامة.


وأضاف إينو، هناك لاعبين في فريق كرة القدم بالنادي الأهلي قادرين على تعويض أليو ديانج في هذا المركز، مثل حمدي فتحي، وأعتقد أن أكرم توفيق سيتثبت في الجبهة اليمنى، وكولر مقتنع به في هذا المركز، الظهير الأيمن، ومن الصعب اللعب في وسط الملعب، السولية وحمدي فتحي الثنائية الأفضل في السوبر.


وأكمل إينو، أتمنى أن يلعب كولر بثنائي في وسط الملعب وأمامهم لاعب مركز 10، لا يجب الدفاع أمام الزمالك بثلاث لاعبين وسط، لأن الأحمر يرغب في السيطرة على وسط الملعب، وأفشة سيكون له دور كبير في نقل هجمات الأهلي من الدفاع إلى الهجوم، أن رأي أن يلعب بطريقة 4 - 2 - 3 - 1، وهي الطريقة الأفضل للأهلي في كل المباريات التي لعبها.


وأتم إينو، لابد أن يكون لاعبي الأهلي حذرين جدًا من أحمد سيد زيزو وإمام عاشور لأنه يُجيد التسديد، وشيكابالا أيضًا دائمًا ما يكون مؤثر ومحظوظ على حساب الأهلي، وأيضًا سيف الدين الجزيري لأنه يسجل من أنصاف الفرص.

معتز إينو بالنادي الأهلي السوبر الزمالك اليو ديانج

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