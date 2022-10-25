محتفلا بالثلاث نقاط.. علي معلول يشارك لقطات من مباراة أسوان

شارك علي معلول، لاعب النادي الأهلي، صوراً جديدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهر علي معلول بلقطات من مباراة النادي الأهلي ونظيره أسوان، في الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز، وعلق عليها: "تم اقتناص النقاط ونتطلع للتحدي القادم".

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم، في الفوز على نظيره أسوان في المباراة التي جمعت بينهما، في إطار الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الجديد.

ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، نظيره الزمالك يوم 28 أكتوبر الجاري، في إطار نهائي كأس السوبر المصري في الإمارات.