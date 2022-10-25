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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج العقرب حظك اليوم 25 أكتوبر: يمكنك الانضمام إلى مشروع جديد

برج العقرب
برج العقرب

يتمتع  برج العقرب بإحساس عميق بالذات، العقرب قادر دائمًا على قول ما يدور فى أذهان الجميع حتي لو لم ينطقوا به بالفعل، بالضبط، برج العقرب لديه الكثير من الصراحة، وهاتان الصفتان تستحوذان على الكثير من الاحترام، سواء فى المنزل أو فى العمل.

مشاهير برج العقرب

ومن مشاهير برج العقرب: المطربة فيروز.

وفى إطار هذا السياق يقدم " صدى البلد " توقعات علماء الفلك لأصحاب برج العقرب على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.

برج العقرب فى حظك اليوم الثلاثاء 25 أكتوبر

 يمكنك الذهاب في رحلة وحجز فندق فخم. الأمر كله يتعلق بتحقيق رغبتك في عيش حياة فاخرة ومريحة ، لذلك يمكنك أن تتفاخر كثيرًا اليوم. 

يقول التنبؤ الفلكي اليومي ، قد تسمح لك صحتك الجيدة بالاستمتاع واستخدام كل طاقتك في جعل اليوم مليئًا بالمغامرات. هناك الكثير من الأشياء الجديدة التي لم تكتشف بعد ، لذلك يمكنك التخطيط ليوم واحد مع أفضل الأصدقاء. قد تثبت الأسرة أنها نظام دعم رائع عندما تكون في أمس الحاجة إليها قد تزعجك بعض المشكلات في العمل وتجبرك على ترك وظيفتك أو تغييرها.

برج العقرب حظك اليوم على الصعيد العاطفى

هذا يوم ممتاز التعزيز المالي قد يأتي في طريقك. قد ينضم البعض إلى وظائف ذات رواتب عالية أو بدء العمل بدوام جزئي. قد تبدأ الاستثمارات السابقة في جني الثمار لك.
إنه يوم جيد. يمكنك حضور تجمع اجتماعي أو حدث اجتماعي مع والديك والحصول على فرصة لمقابلة أشخاص مثيرين للاهتمام.

برج العقرب حظك اليوم على الصعيد المهنى

قد تواجه بعض التحديات على جبهة العمل. قد يعاني البعض مع التكنولوجيا والتطورات الجديدة. قد يجد الطلاب الجدد صعوبة في الحصول على وظائف في الشركات المرغوبة.

برج العقرب حظك اليوم على الصعيد الصحى

إنه يوم رائع. قد تشعر بطاقة جديدة بداخلك. قد يشتري البعض معدات لياقة بدنية جديدة. قد تجد أيضًا سعادة حقيقية بعد مساعدة الفقراء والمحتاجين اليوم.

برج العقرب وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة

قد تنضم إلى مشروع جديد قريبًا قد تحتاج ممتلكات الأجداد إلى الإصلاح أو التجديد ، لذلك قد تضطر إلى تخصيص بعض الوقت لإنجازها. أمسية رومانسية في انتظارك ، فاستعد للاستمتاع بها.
قد يعرّفك والداك على شخص مميز. يمكن للأزواج المتزوجين الذهاب في رحلة قصيرة ليشعروا بالانتعاش. إذا كنت عازبًا ، فقد تشعر بعلاقة خاصة مع شخص ما في مكتبك.

رقم الحظ: 6

لون الحظ: أحمر

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