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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

هل تشعر بعدم الرغبة بالنهوض من الفراش.. افعل هذه الأشياء لصباح جميل منعش

صدى البلد

هناك بعض الأشخاص لا يحصلون على قسط كافٍ من النوم مهما كان نومهم،و للتغلب على هذا الكسل، يبدأ الإفراط في تناول القهوة والشاي مما يضر بالصحة.

النوم الجيد ضروري للاستيقاظ منتعشًا إذا كنت تريد الاستيقاظ مبكرًا وانتعاشًا في الصباح ، فمن المهم جدًا أن تنام جيدًا في الليل هذا يعني عدم تناول مواد الكافيين بعد الغداء . ابتعد أيضًا عن الكحول وقلل من الوقت الذي تقضيه أمام الشاشات. بصرف النظر عن هذا ، قم بالوصول إلى السرير في وقت محدد للنوم.

 

وبحسب ما نشره موقع هيلثي يتطلب إيقاع الساعة البيولوجية لدينا ، وهي العملية البيولوجية التي تحرك دورة النوم والاستيقاظ ، الاتساق لتعمل بشكل صحيح. في مثل هذه الحالة ، من المهم الاستيقاظ مبكرًا في عطلات نهاية الأسبوع لبقية الأسبوع للاستيقاظ في الوقت المناسب .


اضبط المنبه عندما يتعين عليك الاستيقاظ والالتزام به. النوم عن طريق ضبط المنبه على قيلولة بعد الظهر يوقظك أكثر. في مثل هذه الحالة ، يجب أن تنام في الليل بعقل ثابت أنه يجب عليك الاستيقاظ أقل في الصباح.

اشرب الماء عند الاستيقاظ في الصباح

يخرج الكثير من السوائل من الجسم عند النوم والتنفس ليلاً. يؤدي ذلك إلى جفاف الجسم بحلول الصباح ويمكن أن يجعلك تشعر بالخمول والنعاس. في مثل هذه الحالة ، فإن شرب الماء بمجرد استيقاظك في الصباح هو الحل الأمثل لصباح الخير المنعش. يوصي الخبراء بشرب الماء الفاتر .

ممارسة الرياضة

بعد الاستيقاظ في الصباح ، من خلال ممارسة الرياضة أو البراناياما ، يبدأ جسمك في الانتعاش. مما يجعلك تشعر بالانتعاش.

تناول وجبة فطور صحية


فطور الصباح يقرر يومك كله . في مثل هذه الحالة ، من المهم أن تتناول وجبة فطور صحية في المنزل أو تتناول المكسرات. ونتيجة لهذه الطاقة تبقى في الجسم طوال اليوم.

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