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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وكيل صحة الغربية: تشغيل قسم العلاج الطبيعى بمركز صحة أسرة شبرابابل بالمحلة

وكيل الصحة بالغربية
وكيل الصحة بالغربية

وجه الدكتور أسامة بلبل  وكيل وزارة الصحة بالغربية، بتشغيل  قسم العلاج الطبيعى الجديد بمركز صحة أسرة شبرابابل بمركز المحلة الكبرى، وذلك في إطار تطوير المنظومة الصحية بمراكز ومدن المحافظة.

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وأشار وكيل الوزارة، إلى أن قسم العلاج الطبيعى بمركز صحة أسرة شبرابابل، يعتبر القسم رقم 31 الذى يتم تشغيله بمراكز ووحدات الرعاية الأساسية بمراكز محافظة الغربية ، ويأتى ذلك فى إطار حرص إدارة العلاج الطبيعى بالمديرية على توفير هذا النوع من الخدمات لمواطنى محافظة الغربية.

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وأضاف " بلبل" وكيل الصحة بالغربية يشمل القسم على خدمات العلاج الطبيعى ، والتأهيل لحالات العلاج الطبيعى لأمراض العظام و حالات العلاج الطبيعى للأعصاب و حالات العلاج الطبيعى لصحة المرأة، وكذلك حالات العلاج الطبيعى لأمراض المسنين و حالات الأمراض المزمنة ، ووحدة متكاملة للعلاج الطبيعى والتأهيل للأطفال متحدى الإعاقة مجهزة على أعلى مستوى.

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كما يضم، أحدث أجهزة العلاج الطبيعى كالموجات فوق الصوتية العلاجية و الليزر العلاجى، وأجهزة التنبيه الكهربى العضلى العصبى، والعلاج الكهرومغناطيسى و العلاج الحرارى، كما يشتمل على كافة تجهيزات العلاج اليدوى. 

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