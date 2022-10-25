عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

على مدار يومين.. جامعة الجلالة تطلق حملة للتبرع بالدم

صدى البلد

نظمت جامعة الجلالة حملة للتبرع بالدم، بالتعاون مع المركز الإقليمى لنقل الدم وتجميع البلازما بدار السلام، علي مدار يومين تحت شعار «قطرة دم تساوي حياة»، برعاية الدكتور محمد الشناوي، القائم بأعمال رئيس جامعة الجلالة، وذلك ضمن أنشطة الخدمة المجتمعية التي تقوم بها الجامعة لنشر الوعي وثقافة التبرع بالدم بين الطلاب وجميع العاملين بها.

وقال الدكتور محمد الشناوي، القائم بأعمال رئيس جامعة الجلالة، أن الجامعة تحرص دائمًا على تنظيم مثل تلك الحملات التوعوية لمراعاة البعد الإنساني، والمسؤولية المجتمعية كواجب وطني من أجل المساهمة في سد احتياج بنوك الدم وإنقاذ حياة الآخرين.

وأضاف الشناوي، أن الحملة استمرت داخل الحرم الجامعي على مدار يومين، حيث تم تعريف الطلاب بفوائد وشروط التبرع، وأهمية إجراء الاختبارات الصحية، بجانب توعيتهم بضرورة التبرع  بالدم بصفة مستمرة للمحافظة على الصحة العامة.

الجدير بالذكر، أن جامعة الجلالة تعد إحدي الجامعات الأهلية الجديدة، التي تم افتتاحها منذ عامين بتوجيهات من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، كواحدة من أهم الجامعات الأهلية الرائدة، التي تطبق نظاما تعليمياً عالي الجودة، مما يجعلها واحدة من أفضل المؤسسات التعليمية للطلاب المحليين والدوليين.

كما تضم 4 مشاريع عملاقة؛ وهم مستشفى الجلالة الجامعي الذي سيخدم المنطقة بأكملها، ومركز وقاعة مؤتمرات كبري لاستقبال المؤتمرات والمنتديات الدولية والاقليمية، بالإضافة إلى سكن جامعي فندقي، مما يجعلها منطقة جذب سياحي وتعليمي وعلاجي في ذات الوقت.

قطر الرئيس يده محمد الشناوي الجامعات الرئيس عبدالفتاح السيسي الحمل حملات التعاون السيسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شاهد.. كسوف الشمس | بث مباشر الآن

فيديو كاميرات المراقبة يقلب الموازين.. ماذا فعل عامل النظافة داخل محل الكشري ؟

موعد زيادة المرتبات بعد إعلان ارتفاع دخل الفرد إلى 8000 جنيه شهريا

أمر الله نافذ.. أول تعليق من ابنة فريد الديب على خبر وفاته

وفاة فريد الديب عن عمر يناهز 79 عاما

"خلصت على جوزها وشغلت قرآن".. الساعات الأولى من جريمة السلام ترويها المتهمة

مفيش أعباء إضافية.. توجيه عاجل من الرئيس السيسي للحكومة يهم المواطن

وفاة ابنته أبرزها.. أسباب رحيل فريد الديب

ترشيحاتنا

أمطار غزيرة.. انتشار معدات سحب المياه من شوارع الجيزة |شاهد

كيف تحمى نفسك من الرعد والبرق خارج المنزل

المرافعة الأخيرة.. هل تنبأ فريد الديب بوفاته؟ .. فيديو جراف

توقف حركة مترو الأنفاق بسبب عطل مفاجئ في الخط الأول

الولايات المتحدة لإيران: مستعدون لإستئناف المفاوضات حول الاتفاق النووي

ارتفاع جنوني لأسعار الذهب بالفترة المسائية وهذا سعر عيار 21

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الملك تشارلز يحافظ على تقليد غريب تحت غرفة نومه

كفاية تنمر.. لماذا ثارت زوجة محمود علاء في وجه الجماهير؟

تتطلب عناية سريعة.. 5 علامات تنبئك بالإصابة بمرض قاتل بعد 7 أيام

فستان بينك قصير.. مى حلمى تخطف ألأنظار بإطلالة جريئة.. شاهد

فيديو

سهير جودة: النساء هن الجيش والظهير الحقيقي لنجاح أي عمل

كاميرات المراقبة كشفت الحقيقة.. مفاجأة صادمة لـ عامل النظافة داخل محل الكشري|فيديوجراف

ماعدا حسام حبيب.. شيرين عبد الوهاب تلغي متابعة الجميع.. ما القصة؟.. فيديوجراف

سهير جودة: أنا ومفيدة شيحة مختلفتان.. وبرنامج «الستات» توك شو اجتماعى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

الاستثمار في القمامة

علي الرز

الكاظمي.. رغم كوابيس الدولة العميقة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "31"

د. صفوت عمارة

ضوابط المعاملات المالية

مني أحمد

السويس.. نضال الأبطال

إبراهيم شعبان

"لقد فهمت.. لقد سمعت.. آسفة".. ثم استقالت ليز تراس

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا سارقي الفرح

نهال علام

المؤتمر الاقتصادي

اﻟﻤﺰﻳﺪ