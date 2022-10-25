على مدار يومين.. جامعة الجلالة تطلق حملة للتبرع بالدم

نظمت جامعة الجلالة حملة للتبرع بالدم، بالتعاون مع المركز الإقليمى لنقل الدم وتجميع البلازما بدار السلام، علي مدار يومين تحت شعار «قطرة دم تساوي حياة»، برعاية الدكتور محمد الشناوي، القائم بأعمال رئيس جامعة الجلالة، وذلك ضمن أنشطة الخدمة المجتمعية التي تقوم بها الجامعة لنشر الوعي وثقافة التبرع بالدم بين الطلاب وجميع العاملين بها.

وقال الدكتور محمد الشناوي، القائم بأعمال رئيس جامعة الجلالة، أن الجامعة تحرص دائمًا على تنظيم مثل تلك الحملات التوعوية لمراعاة البعد الإنساني، والمسؤولية المجتمعية كواجب وطني من أجل المساهمة في سد احتياج بنوك الدم وإنقاذ حياة الآخرين.

وأضاف الشناوي، أن الحملة استمرت داخل الحرم الجامعي على مدار يومين، حيث تم تعريف الطلاب بفوائد وشروط التبرع، وأهمية إجراء الاختبارات الصحية، بجانب توعيتهم بضرورة التبرع بالدم بصفة مستمرة للمحافظة على الصحة العامة.

الجدير بالذكر، أن جامعة الجلالة تعد إحدي الجامعات الأهلية الجديدة، التي تم افتتاحها منذ عامين بتوجيهات من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، كواحدة من أهم الجامعات الأهلية الرائدة، التي تطبق نظاما تعليمياً عالي الجودة، مما يجعلها واحدة من أفضل المؤسسات التعليمية للطلاب المحليين والدوليين.

كما تضم 4 مشاريع عملاقة؛ وهم مستشفى الجلالة الجامعي الذي سيخدم المنطقة بأكملها، ومركز وقاعة مؤتمرات كبري لاستقبال المؤتمرات والمنتديات الدولية والاقليمية، بالإضافة إلى سكن جامعي فندقي، مما يجعلها منطقة جذب سياحي وتعليمي وعلاجي في ذات الوقت.