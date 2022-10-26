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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

أهالي قرية نمرة البصل بمدينة المحلة الكبرى يطالبون بإعادة ترميم الوحدة الصحية..صور

الوحده الصحية بقرية
الوحده الصحية بقرية نمره البصل

يعانى أهالى قرية نمره البصل بمركز مدينة المحله الكبرى التابعة الى محافظة الغربية من إهمالا وعدم اهتمام من قبل مسئولي محافظة الغربية ووزارة الصحة بإعادة ترميم الوحدة الصحية في القرية منذ عدت سنوات، والمسافة كبيرة جدًا بين القرية ومستشفى المركز لنقل أي مريض.

 

ويقول المواطن ايمن الغرباوى في رسالة لخدمة شكاوى " بين الناس " التي يقدمها موقع صدى البلد : الوحدة الصحية التابعة لقرية نمره البصل بمركز مدينة المحله الكبرى التابعة الى محافظة الغربية ، والتي تعاني من عدم وجود أجهزة متطورة تصلح لعلاج المواطنين أو الحالات الحرجة ، و أن الوحدة الصحية منذ سنوات طويلة وهي بهذا الشكل، لا يتم الاستعانة بها إلا لحالات الحقن لمنع الحمل والتطعيم للأطفال فقط، وعلى الرغم من مناشدة مديرية الصحة في المحافظة والإدارة لم تتم الاستجابة لأي مطلب بترميمها حتى تكون مؤهلة لاستقبال المرضى.

 

وناشد أهالي القرية الدكتور طارق رحمى ، محافظ الغربية، مخاطبة مديرية الصحة لوجود حل لهذه الوحدة الصحية التي لا تغني ولا تثمن من جوع للأهالي، وسرعة هيكلتها وانتداب عدد من الدكاترة في التخصصات المختلفة أو غلقها لحين إشعار آخر لأنها لا تصلح بأي حال من الأحوال حاليًا لاستقبال المرضى من المواطنين.

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين للتواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

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محافظة الغربية مديرية الصحة الحالات الحرجة استقبال المرضى طارق رحمي محافظ الغربية الوحده الصحيه وزارة الصحة إعادة ترميم الوحدة الصحية

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