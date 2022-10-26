أهالي قرية نمرة البصل بمدينة المحلة الكبرى يطالبون بإعادة ترميم الوحدة الصحية..صور

يعانى أهالى قرية نمره البصل بمركز مدينة المحله الكبرى التابعة الى محافظة الغربية من إهمالا وعدم اهتمام من قبل مسئولي محافظة الغربية ووزارة الصحة بإعادة ترميم الوحدة الصحية في القرية منذ عدت سنوات، والمسافة كبيرة جدًا بين القرية ومستشفى المركز لنقل أي مريض.

ويقول المواطن ايمن الغرباوى في رسالة لخدمة شكاوى " بين الناس " التي يقدمها موقع صدى البلد : الوحدة الصحية التابعة لقرية نمره البصل بمركز مدينة المحله الكبرى التابعة الى محافظة الغربية ، والتي تعاني من عدم وجود أجهزة متطورة تصلح لعلاج المواطنين أو الحالات الحرجة ، و أن الوحدة الصحية منذ سنوات طويلة وهي بهذا الشكل، لا يتم الاستعانة بها إلا لحالات الحقن لمنع الحمل والتطعيم للأطفال فقط، وعلى الرغم من مناشدة مديرية الصحة في المحافظة والإدارة لم تتم الاستجابة لأي مطلب بترميمها حتى تكون مؤهلة لاستقبال المرضى.

وناشد أهالي القرية الدكتور طارق رحمى ، محافظ الغربية، مخاطبة مديرية الصحة لوجود حل لهذه الوحدة الصحية التي لا تغني ولا تثمن من جوع للأهالي، وسرعة هيكلتها وانتداب عدد من الدكاترة في التخصصات المختلفة أو غلقها لحين إشعار آخر لأنها لا تصلح بأي حال من الأحوال حاليًا لاستقبال المرضى من المواطنين.

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