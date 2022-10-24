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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

مسن متغيب عن منزله بكفر غطاطى فى الجيزة وأسرته تطلب مساعدة أهل الخير

الحج عبد الرافع عبد
الحج عبد الرافع عبد الغني وهبه

تغيب الحج عبد الرافع عبد الغني وهبة ، البالغ من العمر 80 عاما ، عن منزله فى منطقه آخر فيصل - كفر غطاطي - خلف فندق قاعود - التابع إلى محافظة الجيزة ، ولم تفلح محاولات أسرته فى العثور عليه.

 

وقال ونجل الحج عبد الرافع عبد الغني وهبه ، في رسالة بعث بها إلى خدمة القراء “بين الناس” التي يقدمها موقع "صدى البلد": "أبى البالغ من العمر 80 عاما  ، تغيب عن المنزل فى منطقه آخر فيصل - كفر غطاطي - خلف فندق قاعود - التابع إلى محافظة الجيزة  ، فى ظروف غامضة، منذ يوم الخميس الموافق 18 من أكتوبر 2022  ولم يتم العثور عليه حتى الآن ، خرج بتيشرت ازرق و بنطلون ترينج  اسود كما يظهر بالصوره".

وأضاف: “ساعدونا بالله عليكم واعتبروه والدكم ، بحثنا عنه فى كل مكان ولم نصل إليه، وأتمنى من أهل الخير يكون رجوعه لأهله على أيديكم، أرجوكم انشروا صورته حتى نتمكن من الوصول إليه، رأفة بحالتنا ”.


وطالب كل من يتعرف على صورته بالتواصل على الأرقام الآتية:

٠١٠٥١٥٧١٧٣ د. عادل اخوه
٠١٠١٣٢٩٦٠٣٦ الواثق بالله ابنه

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وايمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.


ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

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محافظة الجيزة ظروف غامضة كفر غطاطى اهل الخير فندق قاعود

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