نشأت الديهي: الوطن لا يمكن أن يوزن بالفلوس.. فيديو

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحدث بأنه عرض منصب رئاسة الوزراء على بعض الاقتصاديين الكبار، ولكن البعض رفض هذا الأمر بسبب صعوبة الأوضاع، والبعض الآخر طالب بالحصول على مليون أو 2 مليون جنيه شهريًا، معقبًا: "الوطن لا يمكن أن يوزن بالفلوس".



وتابع "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، أن البعض ينتقد الرئيس عبد الفتاح السيسي يوميًا في القنوات المعادية للدولة المصرية، معقبًا: "بعض من ينتقد السيسي يقول أنا بحب مصر، ومش بحب الشرطة أو الجيش، .. من يقول هذا الامر كاذب وخائن عميل".



وأشار إلى أن الرئيس تحدث بأن دولة مثل مصر في حاجة إلى موازنة تقدر بترليون دولار، لكي يعيش الشعب المصري بصورة مماثلة للعالم ، مضيفًا ان الرئيس تحدث على أن الدولة ستطرح الموانئ والمطارات، أمام القطاع الخاص للتشغيل فقط، وليس التمليك.

