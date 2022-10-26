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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

تبطين ترعة الطرخانية مطلب أهالي قرية الأقواز بالجيزة

صدى البلد

يتضرر أهالي قرية الأقواز- التابعة لمركز الصف - بمحافظة الجيزة  ، من ترعة الطرخانية أمام ديوان أبوسليم بالقرية ؛ بسبب تراكم أكوام القمامة ،المسببة لانتشار الباعوض والحشرات نتيجة اختلاط القمامة بالمياه وانتشار الروائح الكريهة و خروج المياه بغزارة من أحد جانبي الترعة ما تسبب في غرق عدد من المنازل والمحلات وتسبب في خسائر مالية لأصحابها  وتشويه المظهر العام بالقرية ويخشى الأهالي من أن تكون مصدرا للأمراض .

 

ويقول العمدة بشير ابو سليم عمدة القرية فى رسالة بعث بها لخدمة شكاوى " بين الناس " الذى يقدمها موقع صدى البلد :  إن الترعة تحولت إلي بؤرة لتجميع القمامة وإلقاء الحيوانات النافقة بشكل دائم في الترعة ما يهدد صحة أهالي القرية بالأمراض والأوبئة ويجب على المسئولين ري وهندسة قنا وجميع الجهات المعنية بسرعة اتخاذ اللازم نحو هذه المشكلة، بتطهير وتغطية الترعة المارة وسط المنازل ، حتى لا يتكرر حادث غرق المنازل بهذه المنطقة بالمياه مثلما حدث نهاية الأسبوع الماضي نتيجة انسداد السحارة وانخفاض جانبي الترعة.


وأضاف إن القمامة والقاذورات الملقاة داخل الترعة حجبت سير المياه ، وضعفها لدى الاهالى لري محاصيلهم كما أكد ، أن ضعف مياه الرى تسبب فى بوار العديد من المحاصيل نتيجة العطش، وتقدمنا بشكوى للرى والصرف بمديرية رى قنا دون جدوى .

 

وأشار :  أنه منذ أيام مضت حدث انسداد في مواسير السحارة بالترعة الطرحانية بالقرية أمام ديوان ابوسليم ليلا، وهذا أدى إلى خروج المياه بغزارة من أحد جانبي الترعة ما تسبب في غرق عدد من المنازل والمحلات وتسبب في خسائر مالية لأصحابها، موضحا أنه قد حضر مدير ري حلوان وقاموا بتسليك مواسير السحارة وتمرير المياه ولكننا لا نريد أن يتكرر الحادثة مرة أخرى وذلك بسرعة تبطين هذه المنطقة بعد العيد مباشرة .


 

وناشد المسئولين بسرعة التدخل وادراج الترعة في خطة التغطية  بالمحافظة، وتطهير الترع بصفة دائمة من المخلفات والحيوانات النافقة ، للحفاظ علي صحة المواطنين.

للتواصل من خلال رقم

العمدة بشير ابو سليم عمدة القرية 01112062771

محمود مرزوق 01145140303
 

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

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