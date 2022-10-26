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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الجيرة تشعل مشاجرة بالأسلحة الخرطوش في سوهاج.. ووقوع مصابين

صدى البلد

أصيب شخصان بطلقات خرطوش بأماكن متفرقة بالجسم؛ في مشاجرة بالأسلحة الخرطوش، نشبت بين 4 أشخاص من بينهم ستيني؛ إثر خلافات الجيرة بقطعة أرض زراعية، القائمة فيما بين الطرفين، دائرة مركز شرطة طهطا شمالي محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طهطا، يفيد بورود بلاغًا من الأهالي مفاده نشوب مشاجرة بالأسلحة الخرطوش ووجود مصابين، دائرة المركز.

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وبالإنتقال والفحص تبين أنها بين كل من:"طرف أول أحمد م ع م- 29 سنة- عامل- مصاب برش خرطوش بالفخذ الأيمن- وتم نقله إلى مستشفى سوهاج الجامعي؛ لتلقي العلاج اللازم لحالته الصحية، وشقيقه كريم. م. ع- 20 سنة- طالب بمعهد فني تجاري"، وطرف ثانٍ:"السيد. م. ح. س- 53 سنة- مزارع- مصاب برش خرطوش بالقدم اليمنى، وتم نقله إلى مستشفى طهطا العام؛ لتلقي العلاج اللازم لحالته الصحية، وعلي. ا. ع. ا- 60 سنة- بالمعاش"، والطرفان يقيمان بذات الناحية.

تم ضبط طرفي المشاجرة، وبحوزة الثاني من الطرف الأول فرد خرطوش محلي الصنع، وبحوزة الثاني من الطرف الثاني، فرد خرطوش محلي الصنع، تبادلا الإتهامات فيما بينهما بتعدي كلاً منهما على الآخر بالضرب وإطلاق أعيرة من سلاح ناري كان بحوزتهما؛ مما نتج عنه الإصابات المنوه عنها؛ بسبب خلافات الجيرة بأرضهم الزراعية.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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