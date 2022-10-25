خناقة ورث تُنهي حياة شاب على أيدي أشقاء والدته في سوهاج.. تفاصيل

"ضنايا شهيد وعريس في الجنة بإذن الله.. أنا ابني كان فرحه الاسبوع ده مكنتش اعرف انه هيتزف للجنة حبيبي يا ولدي"، بهذه الكلمات بدأت السيدة الأربعينية شيماء، والدة شهيد الميراث بمنطقة الحويتي، دائرة قسم شرطة أول سوهاج، الشاب محمد الشيمي، والذي قُتِل غدرًا على أيدي ثلاث رجال من أشقاء والدته، حديثها مع موقع صدى البلد.

وأوضحت والدة شهيد الميراث، الذي لقي مصرعه قبل زفافه بـ 15 يومًا، علي أيدي أشقاء والدته الثلاثة، غدرًا؛ إثر خلافات الميراث القائمة فيما بين العائلتين آل الطحان وآل الشيمي، أن نجلها فارق الحياة منذ 9 أيام، بعد حجزه بالمستشفى 17 يومًا، وذلك عقب تعرضه للضرب المُبرح على أيدي أشقاء والدته، بالعصا والشوم.

وأكدت والدة محمد الشيمي، أن أشقائها كانوا يُهددونها بقتل ابناء الثلاثة، وقد نفذوا ما توعدوا به وقتلوا عريس عائلتها الهادئة الراقية، التي لا يتحدث أحد عنها إلا بكل خيرًا قد تحمله الكلمات، “انا وولادي وجوزي ناس محترمة وفي حالنا بشهادة الناس كلها”.

والدة شهيد الميراث بسوهاج:" عاوزين ياخدوا مالي جوزي وحق ولادي"

"افتروا علينا وعاوزني اديهم مال جوزي وولادي واسيب لهم بيتي يا إما يقتلوا فينا.. قتلوا لي ضنايا وهيكملوا علينا بس احنا هنكون شهداء لكن هما في جهنم وبئس المصير".

وعن بداية المشكلات التي تعرضت لها والدة عريس سوهاج "شهيد الميراث"، وأسرتها المكونة من زوجها وانجالها الثلاثة، قالت:" انا ليا 8 شهور في المشاكل والمناوشات دي حسبنا الله ونعم الوكيل.. مره يتعدوا على جوزي ومره يسرقوا محلاتنا وبيتنا.. وتهديدات كل يوم بالقتل والحرمان من ولادي وكل ده ليه عشان باعوا أرض اشتروها بفلوس جوزي من 25 سنة بتوكيل عامله لابويا الله لا يسامحه، ولما طالبت بحقي قالوا لي لأ ملكيش حقوق".

"مكفهمش حقي وحق جوزي اللي اكلوه لأ كمان عاوزني أتنازل عن البيت اللي جوزي كاتبهولي وعن المحل طب دي حاجات كلها بمالي ومال جوزي من شقانا وتعبنا وبهدلتنا نكتبه ليهم ليه ده لأولادنا.. حرموني من ابني وهو عريس كان فرحه كمان يومين حسبنا الله ونعم الوكيل".

وتُناشد الأم الأربعينية وزارة الداخلية ومديرية أمن سوهاج، بسرعة ضبط قاتلي نجلها العشريني الهاربين، مؤكدة إنهما مسجلين خطر كما كان هناك جواب باعتقالهما بالفرافرة، ولذلك فروا هاربين إليها بسوهاج، "متمرش فيهم عيش وملح لمتهم بيني وبين جوزي واولادي من اكتر من 10 سنين وجوزتهم وعملت لهم شأن وفي الأخر غدروا بيا وبأهل بيتي أخوة إيه بس حسبنا الله ونعم الوكيل.. مش هلبس اسود عشان ولدي حي يُرزق في الفردوس الأعلى".

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