ضبط 29 شيكارة دقيق قبل بيعها بالسوق السوداء في سوهاج

قال المهندس محمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة سوهاج، في تصريحات خاصة لـ موقع صدى البلد، إنه تم تدشين حملات تموينية مُكبرة على مستوى مراكز المحافظة، بالاشتراك مع ضباط وحدة مباحث التموين بمديرية أمن سوهاج.

يأتي ذلك لضبط الأسواق ومتابعة الأسعار، وضبط أية مخالفات للوائح والقوانين، ورصد أية شكاوى من المواطنين.

تفاصيل الواقعة

وأوضح وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بسوهاج، أن تلك الحملات أسفرت عن ضبط 29 شيكارة دقيق مجمعة، قبل بيعهم بالسوق السوداء وتحقيق مكاسب غير مشروعة، دائرة المديرية.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من إدارة مباحث التموين بالمديرية، يفيد بتمكن ضباط الإدارة من ضبط 29 شيكارة دقيق مجمعة، قبل بيعهم بالسوق السوداء وتحقيق مكاسب غير مشروعة، دائرة المديرية.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.