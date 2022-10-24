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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تُباع بأزيد من الأسعار الرسمية.. "تموين سوهاج" يضبط 716 علبة سجائر مختلفة الأنواع

صدى البلد

صرح المهندس محمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة سوهاج، أنه تم تدشين حملات تموينية مُكبرة على مستوى مراكز المحافظة، بالاشتراك مع ضباط وحدة مباحث التموين بمديرية أمن سوهاج.

وذلك لضبط الأسواق ومتابعة الأسعار، وضبط أية مخالفات للوائح والقوانين، ورصد أية شكاوى من المواطنين.

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716 علبة سجائر

وأوضح وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بسوهاج، أن تلك الحملات أسفرت عن ضبط 716 علبة سجائر مختلفة الأنواع، تُباع بأسعار عالية، لتحقيق كسب غير مشروع من مبيعاتها.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من إدارة مباحث التموين بالمديرية، يفيد بتمكن ضباط الإدارة من ضبط 716 علبة سجائر مختلفة الأنواع، تُباع بأسعار عالية، لتحقيق كسب غير مشروع من مبيعاتها.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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