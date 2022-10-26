عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قطر تنفي مزاعم احتجاز بريطاني بسبب دعمه حقوق المثليين

قطر تكشف حقيقة احتجاز
قطر تكشف حقيقة احتجاز بريطاني بسبب دعمه حقوق المثليين

نفت قطر مزاعم اتهامها باحتجاز الناشط الحقوقي البريطاني بيتر تاتشيل، الذي اتهم السلطات القطرية باعتقاله واستجوابه، بعد رفعه شعارات داعمة لحقوق المثليين.

وذكر مكتب الاتصال الحكومي في قطر في بيان أن الشرطة لم تلق القبض على الرجل ولم تحتجزه، وأكد أنها تعاملت معه بمهنية.

وأشار إلى أن "الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي عن اعتقال ممثل لمؤسسة بيتر تاتشيل في قطر كاذبة تماما ولا أساس لها".

وعبر القائمون على تنظيم المونديال عن "خيبة أمل شديدة" من اتهامات لا أساس لها تنقلها وسائل الإعلام دون حقائق، أن العديد من المنظمات تستخدم اهتماما إعلاميا متزايدا بقطر قبل كأس العالم للترويج لنفسها.

وتابع البيان "نحن منفتحون دائما على الحوار مع الجهات التي ترغب في مناقشة مواضيع مهمة.. لكن نشر معلومات كاذبة بنية متعمدة لإثارة ردود سلبية أمر غير مسؤول وغير مقبول".

وأكد منظمو كأس العالم أن الجميع بغض النظر عن ميولهم الجنسية أو خلفيتهم، مرحب بهم.

وكان الناشط الحقوقي البريطاني  بيتر تاتشيل، أعلن عبر حسابه على تويتر، تعرضه إلى المضايقة من قبل الشرطة القطرية بسبب رفعه شعارات داعمة لحقوق مجتمع المثليين.

وقال إنه وقف في الطريق الرئيسي أمام المتحف الوطني في قطر لمدة 35 دقيقة، قبل أن يعتقله الأمن لمدة 49 دقيقة ويستجوبه، ثم يطلق سراحه.

وزعم أن الهدف من ذلك توجيه رسالة بأن  قطر تقف ضد ما يعرف بمجتمع الميم، عبر منعها أول مظاهرة للمثليين في الدوحة.

قطر تهاجم "هيومن رايتس ووتش" بعد اتهامات باعتقال وتعذيب المثليين

وكان أمير قظر الشيخ تميم بن حمد، قال في خطاب إن افتتاح دورة مجلس الشورى، إن بلاده تتعرض لحملة "غير مسبوقة لم يتعرض لها أي بلد مضيف لكأس العالم"، منذ أن فازت باستضافة البطولة.

وتابع "منذ أن نلنا شرف استضافة كأس العالم تعرضت قطر إلى حملة غير مسبوقة لم يتعرض لها أي بلد مضيف.. وقد تعاملنا مع الأمر بداية بحسن نية، بل واعتبرنا أن بعض النقد إيجابي ومفيد".

وأضاف "لكن ما لبث أن تبين لنا أن الحملة تتواصل وتتسع وتتضمن افتراءات وازدواجية معايير.. حتى بلغت من الضراوة مبلغا جعل العديد يتساءلون للأسف عن الأسباب والدوافع الحقيقية من وراء هذه الحملة".

وفي وقت سابق، ردت قطر على اتهامات منظمة هيومن رايتس ووتش، لقوات الأمن القطرية، باعتقال المثليين والمثليات ومزدوجي الميول الجنسية والمتحولين جنسيا، وسوء معاملتهم، قبيل انطلاق كأس العالم لكرة القدم 2022 الذي تستضيفه الدوحة.

وقالت المنظمة الحقوقية في تقرير لها إنها وثقت 6 حالات من "الضرب المبرح والمتكرر"، و5 حالات "تحرش جنسي" بأقسام الشرطة القطرية خلال الفترة بين عامي 2019 و2022، أحدثها في سبتمبر الماضي.

وفي هذا السياق، قال مسؤول قطري لشبكة  CNN الأمريكية، إن مزاعم هيومن رايتس ووتش تحتوي على "معلومات خاطئة بشكل قاطع ولا لبس فيه".

وأضاف: "لم يتم لفت انتباهنا إلى هذه المزاعم حتى تم نشرها لأول مرة في وسائل الإعلام.. لو اتصلت بنا هيومن رايتس ووتش، لكنا قادرين على دحض هذه المزاعم".

وأشار إلى أن الحكومة القطرية لا تدير أو ترخص أي "مراكز تحويل"، مضيفا أن عيادة إعادة التأهيل المذكورة في التقرير "تدعم الأفراد الذين يعانون من حالات سلوكية مثل الإدمان واضطرابات الأكل واضطرابات المزاج".

وكانت المنظمة قالت إن قوات الأمن القطرية، أمرت المحتجزات المتحولات جنسيا بحضور "جلسات علاج التحويل" في الحكومة، برعاية مركز "الرعاية الصحية السلوكية".

قطر المثليين مونديال قطر أمير قطر كأس العالم مجتمع الميم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دليل براءة مطعم الكشري..هذا الفيديو يكشف تفاصيل ما حدث مع عامل النظافة

بسبب الأمطار.. الحكومة تحسم أمر تعطيل الدراسة غداً 

بيطلب فلوس والاتفاق مع مدير أعماله.. كم تسعيرة ظهور عامل النظافة على الفضائيات؟

قرار مفاجئ من كولر لـ لاعبي الأهلي بعد الوصول إلى العين

بسبب الطقس السيئ.. حقيقة تعطيل الدراسة غداً في محافظة الجيزة

"خلصت على جوزها وشغلت قرآن".. الساعات الأولى من جريمة السلام ترويها المتهمة

أول رد فعل من أشرف بن شرقي بعد أنباء عودته إلى الزمالك.. شاهد

يا وجع قلبي.. وفاة والد الفنان الشاب أحمد فريد

موضوعات متعلقة

الشيخ تميم يكشف عن انتقادات وافتراءات غير مسبوقة لاستضافة قطر كأس العالم

قطر تهاجم "هيومن رايتس ووتش" بعد اتهامات باعتقال وتعذيب المثليين

أمير قطر يؤكد دعم بلاده لمساعي الحكومة العراقية الجديدة

ترشيحاتنا

موعد مباراة منتخب مصر أمام بلجيكا

الأفضل سيفوز.. أول تعليق من أمير مرتضى منصور على مواجهة الأهلي في السوبر

بايدن وسوناك يتفقان على أهمية دعم أوكرانيا ومحاسبة روسيا

بفرمان من كولر .. 4 نجوم على وشك الرحيل عن الأهلي |بالأسماء

إصابة 11 شخصًا في حريق بمخازن أدوات كهربائية بالإسكندرية

رسميًا .. طرح كيا نيرو 2023 الجيل الجديد بالسوق الأمريكية |صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وصفة خارقة تنسف الدهون وتحمي من الأمراض |اعرف مكوناتها

مقطع مؤلم.. قرد يرفض تصديق وفاة مربيه ويحاول إيقاظه بسريلانكا

وفاة عالم المصريات الأمريكي جاك جوزيفسون عن عمر يناهز 92 عامًا

انتبهي.. أسباب صحية خطيرة وراء برودة الأنف

فيديو

آخر مستجدات الأحوال الجوية والطقس ..تغطية خاصة

أخر المستجدات حول واقعة طرد عامل النظافة من محل كشري شهير ..تغطية خاصة

بتهدوا بلدكم.. لماذا انفعل الرئيس السيسي على الهواء خلال المؤتمر الاقتصادي؟ فيديوجراف

المرافعة الأخيرة.. هل تنبأ فريد الديب بوفاته؟ .. فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

استثمار الوقت

نهى زكريا

الاستثمار في القمامة

علي الرز

الكاظمي.. رغم كوابيس الدولة العميقة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "31"

د. صفوت عمارة

ضوابط المعاملات المالية

مني أحمد

السويس.. نضال الأبطال

إبراهيم شعبان

"لقد فهمت.. لقد سمعت.. آسفة".. ثم استقالت ليز تراس

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا سارقي الفرح

اﻟﻤﺰﻳﺪ