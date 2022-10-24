قطر تهاجم "هيومن رايتس ووتش" بعد اتهامات باعتقال وتعذيب المثليين

ردت دولة قطر، الاثنين، على اتهامات منظمة هيومن رايتس ووتش، لقوات الأمن القطرية، باعتقال المثليين والمثليات ومزدوجي الميول الجنسية والمتحولين جنسيا، وسوء معاملتهم، قبيل انطلاق كأس العالم لكرة القدم 2022 الذي تستضيفه الدوحة.

وقالت المنظمة الحقوقية في تقرير لها إنها وثقت 6 حالات من "الضرب المبرح والمتكرر"، و5 حالات "تحرش جنسي" بأقسام الشرطة القطرية خلال الفترة بين عامي 2019 و2022، أحدثها في سبتمبر الماضي.

وفي هذا السياق، قال مسؤول قطري لشبكة CNN الأمريكية، إن مزاعم هيومن رايتس ووتش تحتوي على "معلومات خاطئة بشكل قاطع ولا لبس فيه".

وأضاف: "لم يتم لفت انتباهنا إلى هذه المزاعم حتى تم نشرها لأول مرة في وسائل الإعلام.. لو اتصلت بنا هيومن رايتس ووتش، لكنا قادرين على دحض هذه المزاعم".

وأشار إلى أن الحكومة القطرية لا تدير أو ترخص أي "مراكز تحويل"، مضيفا أن عيادة إعادة التأهيل المذكورة في التقرير "تدعم الأفراد الذين يعانون من حالات سلوكية مثل الإدمان واضطرابات الأكل واضطرابات المزاج".

وكانت المنظمة قالت إن قوات الأمن القطرية، أمرت المحتجزات المتحولات جنسيا بحضور "جلسات علاج التحويل" في الحكومة، برعاية مركز "الرعاية الصحية السلوكية".

وتابع المسؤول القطري: "نحن نتفهم دور هيومن رايتس ووتش في ممارسة الضغط على هذه الموضوعات،.. لكن قرارهم بالإفصاح عن معلومات كاذبة بشكل واضح.. دون الاتصال أولا بحكومتنا للتحقق من النتائج وفهم سياسات قطر وإجراءاتها المعيارية بشكل أفضل.. يهدد التزامهم المعلن بأنفسهم بـ نقل الحقيقة".

وشدد على أن "قطر لا تتسامح مع التمييز ضد أي شخص.. وترتكز سياساتنا وإجراءاتنا على الالتزام بحقوق الإنسان للجميع".

وتأتي التقارير عن احتجاز المثليات والمثليين في قطر، قبيل أقل من شهر على افتتاح مونديال 2022 في نوفمبر المقبل، فيما أكدت الدوحة أنها ترحب بجميع الزوار، بعد انتقادات ومخاوف غربية بشأن سلامة المشجعين المثليين في البطولة.