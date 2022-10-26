حياة كريمة غيرت شكل الحياة بالمنيا بمشروعات عملاقة.. فيديو وصور

يعيش أهالي المنيا حالة من السعادة والفرحة بعد إنشاء العديد من المشروعات الهامة والحيوية ضمن المبادرة الرئاسية للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية "حياة كريمة" في أكثر من 294 قرية على مستوى 7 مراكز على مستوى المحافظة وعلى رأسها مشروعات الصرف الصحي ومحطات مياه الشرب والمدارس ومراكز شباب والوحدات الصحية والمستشفيات والمراكز التكنولوجية والمجمعات الزراعية والاتصالات وغيرها من المشروعات الهامه والحيوية التي غيرت شكل الحياة.

يقول خالد محمود وسعد إبراهيم وخليل حسين وتوفيق عبد الرحمن أن تلك المشروعات الحيويه كانت حلم بالنسبه لنا وتنفيذها في الوقت القصير كان شبه مستحيل فالمشروعات التي بنيت غيرت وجه الحياة بقرى المركز بعد معاناة سنوات عديدة من نقص الخدمات فجميع المشروعات الهامة والحيوية التي تحتاجها القرى منذ سنوات وأهمها مشروع الصرف الصحي الذي سيقضي على معاناتنا مع مشكلة المياه الجوفية ويساهم في نظافة البيئة ويحمي المنازل والثروة العقارية من الهدم والانهيار.

وأشاروا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية قضى على معاناتهم من نقص الخدمات بالقري وادخل السعادة والفرحة في نفوسهم لتوفير جميع خدمات المدن بالقرى بل وبجودة عالية

وأعرب هشام سلطان ومحي عباس وفؤاد فاروق عن خالص تحياتهم وتقديرهم للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وكذلك اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا لجهوده في متابعة تنفيذ تلك المشروعات والتعرف على احتياجات المواطنين من المشروعات لتحديد أولويات التنفيذ من المشروعات المستهدفة بنطاق القري.

وأضافوا ان قرية نزلة جريس شهدت افتتاح مدرسه القرية بعد أن تم بنائها وفق المقاييس واشتراطات البناء الحديثة لبناء المدارس وذلك في وقت قياسي بعدما كانت مطلب هام وحيوية لأهالي القرية.

وأوضحوا أن المدرسة كانت حلم منذ فترة طويلة حتى جاءت المبادرة الرئاسية " حياة كريمة" وتم بناء المدرسة في زمن وجيز لتصبح مدرسة نزلة جريس أولى مشروعات المبادرة "الرئاسية حياة كريمة" والتي تم افتتاحها بعد الانتهاء من أعمال الإحلال والتجديد للمبنى بالكامل بإجمالي 12 فصل على مساحة 1500 متر مربع بإجمالي 5 طوابق

وأردفوا انه يتم تنفيذ 457 مشروعاً بمختلف القطاعات الخدمية بأبوقرقاص من إنشاء مدارس ومستشفيات ومراكز شباب ومحطات لمياه الشرب ومحطات للصرف الصحي حيث يتم تنفيذ الأعمال تباعاً وفقا للجدول الزمني المحدد، وبالتوازي بمختلف القطاعات الخدمية، لضمان الانتهاء من تنفيذ الأعمال وفقا لمعايير الجودة وبكفاءة عالية ووفقا للجدول الزمني المحدد.

ومن المشروعات الجاري تنفيذها بقرى بني حسن الشروق والشيخ تمي وجزيرة شيبة محطة معالجة بني حسن الشروق ومحطة مياه الشيخ تمي وانشاء مدرسة بني حسن الشروق الإعدادية المشتركة والتي تم الانتهاء من أعمال الإنشاء وجاري الانتهاء من التشطيبات النهائية وجارى توصيل المرافق لها من مياة شرب وكهرباء ووسائل الاتصالات.

إضافة إلى إنشاء مشروع مجمع الخدمات الزراعية بقرية بني حسن الشروق، وأعمال تطوير مركز شباب بني حسن الشروق، ومشروع إنشاء مركز شباب قرية شيبة ومدرسة جزيرة شيبة الإعدادية.

وكذلك الانتهاء من أعمال شبكة انحدار الصرف الصحي بقرية الشيخ تمي بالمركز وبدء شركتي الغاز الطبيعي والاتصالات بإعداد المقايسات اللازمة للبدء في تنفيذ الأعمال وتوصيل كافة الخدمات للمواطنين.



وفى مركز ملوى وتحديدا الوحدة المحلية لقرية دروة يجرى العديد من الأعمال وعلى رأسها أعمال الوحدة الصحية لقرية سيف النصر الغربية أما الوحده المحليه بقرية نواى يجرى مشروع مد خط مياه من قريه التابوت حتى قرية الاشمونين ومشروع خط طرد الصرف الصحى من قرى الاشمونين والإدارة والحرية حتى قريه اتقا.



ومن جانبه تفقد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا أعمال تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمركز مغاغة وذلك لمتابعة نسب ومعدلات التنفيذ، وانتظام سير أعمال تنفيذ المشروعات وفقا للجدول الزمني المحدد.



رافق المحافظ، خالد عبد الرؤوف رئيس المركز، الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة، ياسر بخيت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ، منتصر عبد الوهاب رئيس فرع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، ممثل جهاز التعمير، أعضاء البرنامج الرئاسي ومؤسسة حياة كريمة.

شملت جولة المحافظ، تفقد الأعمال الإنشائية لوحدة التضامن الاجتماعي والوحدة الصحية بقرية بلهاسة، متابعه تنفيذ الاعمال بمستشفي مغاغة العام وكذلك التجهيزات الطبية، كما تفقد المحافظ الأعمال الإنشائية للوحدة الصحية بقرية الشيخ زياد، المحطة الفرعية لصرف صحي قرية أبا البلد، بالاضافة لأعمال نهو المجمع الزراعي ومجمع الخدمات بقرية أبا البلد.

وخلال الجولة التقى "القاضي"، بعدد من الاهالي ، حيث استمع الى ملاحظاتهم ومتطلباتهم، كما وجه الأهالي، خالص الشكر والتقدير والاعزاز للسيد رئيس الجمهورية، على تخصيص تلك المشروعات لقري محافظة المنيا بصفة عامة وقري مركز مغاغة بصفة خاصة، لتصبح مبادرة حياة كريمة هي المبادرة الأضخم والأهم على مر التاريخ.



يشار إلى ان مبادرة حياة كريمة بالمنيا تنفذ في 192 قرية و757 تابع لها، ويتم تنفيذها فى 5 مراكز بالمحافظة هى ديرمواس وملوى وأبو قرقاص ومغاغة والعدوة، بتكلفة إجمالية حوالى 23 مليار جنية، كما تمت إضافة 102 قرية فى مركزى سمالوط وبنى مزار للمرحله الثانية من المبادرة

مشروعات حياة كريمة

مشروعات حياة كريمة

مشروعات حياة كريمة

مشروعات حياة كريمة

مشروعات حياة كريمة

مشروعات حياة كريمة

مشروعات حياة كريمة

مشروعات حياة كريمة

مشروعات حياة كريمة

مشروعات حياة كريمة