شفط مياه الأمطار من شوارع ونفق بني مزار في المنيا.. صور

نفذت الوحدة المحلية لمركز بني مزار شمال المنيا بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي أعمال شفط المياه من النفق المؤدي إلى مستشفى الطواريء بالشيخ فضل ببني صامت.

جاء ذلك تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بالاستعداد لمواجهه تقلبات الطقس وسقوط الامطار.

كما قامت الوحدة المحلية بشفط مياة الأمطار من شوارع حى شرق المدينه واصلاح عطل البدالة وذلك بعد أن شهدت مراكز مغاغة وبني مزار ومطاى امطار خفيفه ورياح متوسطة في بعض المناطق تزامنا مع موجه الطقس الغير مستقر التي تشهدها معظم أنحاء البلاد



من جانبه شدد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا على رؤساء الوحدات المحلية والمديريات الخدمية، بضرورة رفع درجة الاستعداد القصوى، تحسبا لحدوث أي تقلبات في الحالة العامة للطقس، وضمن خطة المحافظة للاستعداد لاستقبال موسم الشتاء، موجها بضرورة التأكد من جاهزية المعدات الخاصة بالوحدات المحلية والهيئات العامة، بالإضافة للمرور والمتابعة لمخرات السيول.

ووجه المحافظ بفتح غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة، على مدار الـ 24 ساعة، لمتابعة الحالة العامة للطقس والتنسيق بين جميع غرف العمليات الفرعية بجميع المراكز، للاستعداد لمواجهة أي طوارئ ناتجة عن التقلبات العامة في حالة الطقس.







شفط مياة الأمطار من شوارع بني مزار

شفط مياة الأمطار من شوارع بني مزار

شفط مياة الأمطار من شوارع بني مزار