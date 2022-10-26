هاشتاج "السوبر يا أهلي" يتصدر الترند.. و مغردون: مفيش مستحيل

دشن عدد من رواد موقع تويتر هاشتاج السوبر يا أهلي لدعم للفريق قبل لقاء السوبر المصري أمام نظيره الزمالك، الجمعة المقبلة على استاد هزاع بن زايد بأبو ظبي.

وتصدر هاشتاج السوبر يا أهلي قائمة الأكثر تداولا وجاءت الرسائل التحفيزية للاعبين كالآتي:



وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برئاسة الدكتور محمد شوقي عضو مجلس إدارة النادي، منذ قليل إلى مطار أبو ظبي بالإمارات، استعدادًا لخوض مباراة كأس السوبر المصري أمام الزمالك، والتي من المقرر إقامتها مساء الجمعة المقبل على استاد هزاع بن زايد.

وكان في استقبال بعثة الأهلي في مطار أبو ظبي وفد من السفارة المصرية في الإمارات برئاسة القنصل نهى قناوي.

يذكر أن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، وسمير عدلي المدير الإداري للفريق، قد سافرا إلى الإمارات أمس الإثنين لوضع الترتيبات النهائية الخاصة باستقبال البعثة.