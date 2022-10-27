مبادرة حياة كريمة تحقق إنجازات متتالية بأسوان..وشكر من الأهالى للرئيس السيسى.. شاهد

إنجازات كبيرة في كل يوم تشهدها مختلف القرى المدرجة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " حياة كريمة " بكافة محافظات الجمهورية وذلك في ملحمة وطنية غير مسبوقة عنوانها وشعارها "مواصلة العمل ليل نهار" .

وكانت قد رصدت عدسة "صدى البلد " الجهود المبذولة داخل القرى المستهدفة والمدرجة ضمن المبادرة الرئاسية داخل 5 مراكز وهى أسوان وكوم أمبو ونصر النوبة وإدفو حيث تمت إضافة قرى مركز أسوان بعد قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى للمحافظة مؤخراً أثناء متابعته لجهود احتواء تداعيات السيول .

تاريخ مصر الحديثة

مشروعات حياة كريمة بقرى أسوان

وأنه لأول مرة فى تاريخ مصر الحديثة بأن القرى والنجوع والكفور والتوابع تشهد لدينا فى أسوان مواقع خدمية جديدة تفوق الموجود فى المدن ، مع تنفيذ شبكات ومحطات جديدة ومتطورة بكافة قطاعات المرافق العامة من صرف صحى ومياه شرب وكهرباء وإتصالات وغاز طبيعى وطرق وكبارى ، مع تبطين الترع والمصارف .

وفى محافظة أسوان أقصى الجنوب تحقق المبادرة الرئاسية " إنجازات متتالية " في مختلف قطاعات العمل العام ، وخاصة في ظل قرب الإنتهاء من العديد المتنوعة ، مع نهو الكثير من المشروعات ، والتي تم دخولها الخدمة فوراً ليشعر المواطن الأسوانى بالجدية في تحقيق هذه المشروعات ، وبالتالي يجنى ثمارها على أرض الواقع .. هذا هو ما أكد عليه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان .

وأوضح محافظ أسوان بأن المشروعات الجارى تنفيذها بالمبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى على مستوى 39 قرية رئيسية و 116 قرية فرعية و 380 كفر ونجع وعزبة داخل 5 مراكز هى أسوان ودراو وكوم أمبو وإدفو ونصر النوبة والتى وصلت حتى الآن إلى 2321 مشروع ، فيما جارى رصد عدد المشروعات التي سيتم تنفيذها داخل مركز أسوان والذى قرر الرئيس عبد الفتاح السيسى إدراجه خلال زيارته الأخيرة للمحافظة .

وأكد أهالى القرى المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية على تقديمهم للشكر الجزيل للرئيس السيسى على مبادراته الوطنية والإنسانية العديدة والمتنوعة والمتتالية والتي تهدف لتحسين مستوى المعيشة للأسر الأكثر احتياجاً داخل القرى والنجوع من خلال خلق مجتمعات عمرانية جديدة وتحويل قراهم إلى بانوراما جمالية متكاملة الخدمات والمرافق بعد أن كانت في السابق في طى النسيان .

كما أثنوا على الجهود المبذولة لمحافظ أسوان وكافة المسئولين التنفيذيين للانتهاء من مختلف مشروعات التطوير في أقرب وقت وتحويل الحلم إلى حقيقة واقعية تساهم فى تحسين الظروف الإقتصادية وتوفير حياة كريمة لكافة الأسر التي تقطن هذه القرى .

شكر للرئيس السيسى على مبادرة حياة كريمة

مشروعات حياة كريمة بقرى أسوان

ومن جانبه قدم الحسن على خليفة – باحث متخصص في شئون المجتمع – بمركز كوم أمبو بأن ما تشهد العديد من القرى المدرجة داخل المبادرة الرئاسية يعتبر حلم يتحقق على أرض الواقع ، من خلال تكثيف الجهود لتحقيق طفرة غير مسبوقة تحدث لأول مرة داخل القرى والنجوع والكفور والعزب وذلك بإقامة مشروعات تنموية وخدمية متنوعة ، فهناك وحدات صحية جديدة يتم إنشاؤها أو إجراء أعمال الإحلال والتجديد لها ، بجانب الإرتقاء والنهوض بالمدارس سواء بإنشائها أو رفع كفاءتها لتكون مدارس نموذجية تساهم بشكل مباشر في خلق مناخ تعليمي متميز لأبنائنا وهو ما سيساعد على زيادة تحصيلهم العلمى حيث أن المدرسة يتم تجهيزها بأحدث التجهيزات سواء للمقاعد أو الفصول أو المستلزمات التعليمية المختلفة ، وكذا داخل دورات المياه وغير ذلك .

وقال الحسن على خليفة أنه كان لنا نصيب عظيم ومحظوظين أنه تم إختيارنا كقرية أقليت ضمن هذه المابدرة العظيمة حيث سوف يغير وان وخاصة واقع القرية المصرية تغيير كامل وشامل وهو ما يتم توفيره من الحياة الكريمة التى تتمناها المجتمعات القروية ، وخاصة أن القرى كانت بعيدة كل البعد فى السنوات السابقة عن تنفيذ منظومة التطوير الشامل فى كل مناحى الحياة ، ولكن الرئيس السيسى ينظر بمبادرته حياة كريمة إلى القرية المصرية بنظرة شاملة لتطوير كل مناحى الحياة ، متابعاً بأن مجلس قروى أقليت سوف يسحظى بتنفيذ مشروعات فى قطاعات مياه الشرب والصرف الصحى والشباب والرياضة والطرق وغيرها الكثير .

وكنا نحلم بتنفيذ مشروع الصرف الصحى منذ عقود وسنين طويلة جدًا ، وخاصة أنه أضيرت قرى أقليت ضررًا كبيرًا من تنفيذ مشروعات زراعية عملاقة فى الخمسينات والستينات والسبعينات من القرن الماضى فى وادى النقرة ووادى خريت وشرق منيحة وذلك نتيجة أن هذه المشروعات كانت فى أماكن مرتفعة نسبيًا عن سطح الأرض بالنسبة للقرى وهو ما تسبب فى إرتفاع منسوب المياه الجوفية فى القرى والمنازل حيث كانت تتعرض لأضرار متعددة من التصدعات وغير ذلك .

وفى نفس السياق أشاد محمد هلاوى – أحد أبناء قرية الرمادى التابعة لمركز إدفو بالمبادرة الرئاسية لم تشمل قطاعات التعليم والصحة فقط ، بل يتم تنفيذ مشروعات ضخمة وعملاقة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحى حيث يتم إنشاء محطات ضخمة للمعالجة والرفع للصرف الصحى ، والميزة بأنه يتم إنشاؤها بعيداً عن المنطقة السكنية وهو ما سيساهم مستقبلاً في استيعاب أي زيادة سكانية ، كما أنه لا يسبب أي أضرار على الوحدات السكنية والبيوت والشقق للمواطنين ، ويتم أيضاً توصيل شبكات كثيرة لمياه الشرب والصرف الصحى .

مشروعات جديدة لأول مرة

مشروعات حياة كريمة بقرى أسوان

وأكمل بأنه بالتوازى مع ذلك فهناك مشروعات جديدة لأول مرة تتمثل في إنشاء مجمعات خدمية وزراعية ، وكذا الارتقاء بالوحدات الاجتماعية والبريدية ، والمنشآت الرياضية ، وغيرها الكثير والكثير لتكون بحق القرى متكاملة الخدمات والمرافق ، وهى بذلك تصبح بنفس المستوى الموجود في المدينة من الخدمات والمرافق .

فيما أشار عبد الله العزايزى إلى أن مشروعات المبادرة الرئاسية تعتبر من أكبر المشروعات التنموية فى الألفية والجمهورية الجديدة لأنها تساهم فى تحويل حياة ملايين المواطنين فى قرى الريف المصرى إلى واقع مختلف بتحسين مستوى المعيشة وجودة الحياة

ولهذا فإننى أشكر القائمين على تحقيق هذه الإنجازات المتتالية لمبادرة " حياة كريمة " بمحاورها التنموية المختلفة ، والتي لم تتحقق إلى بجهود منظومة متكاملة ومتناغمة لكافة الجهات المشاركة بمختلف قطاعات العمل العام .