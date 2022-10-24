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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسوان يتابع جهود التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى لتمويل 23 مشروعا صغير ا

مبادرة الناس لبعضهم
مبادرة الناس لبعضهم بأسوان

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان جهود التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى لتمويل 23 مشروع صغير ما بين مشاريع تجارية وإنتاجية وخدمية بتكلفة إجمالية تصل إلى 109.5 ألف جنيه حيث تم تمويل هذه المشروعات من مؤسسة العربى لتنمية المجتمع من خلال دعمها بمبالغ مالية تتراوح ما بين 3 ألاف جنيه إلى 10 ألاف جنيه لتساهم فى توفير حياة كريمة لـ 120 شخص والتى تأتى تحت مظلة مبادرة " الناس لبعضهم ". 

ومن جانبه قدم اللواء أشرف عطية شكره لمؤسسة العربى بقيادة المهندس محيى الدين محمود العربى رئيس مجلس الأمناء بالمؤسسة على دعمها المتواصل للجهود المجتمعية من أجل تحسين مستوى الخدمات وتوفير الحياة الكريمة لأبناء المحافظة.

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الناس لبعضهم

مقدماً شكره أيضاً للقائمين على تنفيذ جهود المبادرة الإنسانية الناس لبعضهم لما يبذلونه من جهد ملموس لرعاية البسطاء والأسر الأكثر إحتياجاً ومحدودى الدخل لتحسين مستوى المعيشة وجودة الحياة لهم تواكباً مع مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " حياة كريمة " .

وكان قد أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان تعليماته لرؤساء المراكز والمدن بالتنسيق المتواصل مع الأجهزة الأمنية، وكافة الجهات المختصة لإزالة مختلف أشكال التعديات البناء أو الزراعية أو الرى سواء الصادر لها قرارات إزالة سابقة أو فى المهد أو التى يتم رصدها عبر منظومة المتغيرات المكانية للحفاظ على كل شبر من أراضى أملاك الدولة .

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إزالة التعديات

ويأتى ذلك إستكمالاً لجهود الأجهزة المعنية المتعلقة بإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة ضمن الموجه الـ 20 وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لإسترداد حق الدولة والشعب فى أراضيه.
 

وشدد اللواء أشرف عطية على ضرورة أن يتوازى مع ذلك قيام المحليات بتنفيذ أعمال رفع الإشغالات والتراكمات والمخلفات ، بجانب القيام بمراجعة تراخيص المحلات والأنشطة التجارية المختلفة ، والتفاعل مع أى شكاوى أو مطالب جماهيرية أولاً بأول. 

وفى هذا الإطار قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بقيادة سيد مدنى بتنفيذ حملة إزالة للتعديات بمناطق عمارات التجاريين وتقسيم إيديال بطريق السادات بمساحة 15 ألف و 500 م2 وذلك وسط مشاركة للقوات الشرطية بقيادة اللواء أيمن خلاف مساعد مدير أمن أسوان ، بجانب العاملين بالوحدة المحلية برئاسة محمود بهاء نائب رئيس المدينة ، وأشراف جلال نائب رئيس حى جنوب ، ومسئول الأملاك محمود حلمى ، وأيضاً مسئول التنظيم إيهاب عبد القادر مدعمين بالمعدات الثقيلة والسيارات ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتعدين. 

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