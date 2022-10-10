تفاصيل خروج قطار أسوان عن القضبان

تعرضت إحدى عربات قطار إلى الخروج عن القضبان ومساره خلال خروجه من محطة إدفو، ولم تحدث أى إصابات أو خسائر بشرية.



وقال مصدر بالسكة الحديد بأن القطار كان يسير بسرعة منخفضة أثناء خروجه من محطة إدفو، وهو ما ساهم فى منع وقوع أى إصابات، كما أن حركة القطارات تعمل بشكل طبيعي بخلاف السكة التى كان معطل بها القطار، وتعمل الهيئة على عودتها لطبيعتها في الوقت الحالي.

خط الأقصر - إدفو

وأوضح المصدر أن القطار يحمل رقم 758 خط الأقصر - إدفو بعربات محسنة وخلال خروجه من المحطة بإدفو خرج الجرار والعربة الأولى عن مسارهما، وتم على الفور استدعاء أوناش الرفع للعمل على إعادة القطار إلى مساره الصحيح، ومن ثم العمل على عودة حركة القطارات إلى طبيعتها.