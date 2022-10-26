لقد وقعنا فى الفخ: نائب رئيس التليفزيون: لقد فقدنا أدوات صناعة مواطن

أكد الإعلامي علاء بسيوني، نائب رئيس التليفزيون المصري، أن الفترة الاجتماعية الأخيرة من الممكن أن يطلق عليها :" لقد وقعنا فى الفخ".

وأضاف خلال حواره ببرنامج علامة استفهام، تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أن ما نراه حاليًا هو نتاج لـ سنوات ماضية، معلقًا :" لقد فقدنا أدوات صناعة مواطن، وأن المواطن الصالح والمثقف و المتعلم، ومن يحب الدولة يصنع".

وأشار إلى أن الجميع شاهد كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي فى المؤتمر الاقتصادي، وأنه تحدث عن أن هناك شخصيات عرض عليها مناصب فى الدولة ورفضت من أجل الأموال، أو من الخوف على منصبه.

ولفت إلى أن الرئيس السيسي بنفسه اشاد بتلك الشخصيات، وفى حالة رفض تلك الشخصيات المناصب بالدولة يكون هناك أمر غير مفهوم.