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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

استشاري طب نفسي يوضح أسباب وعلاج فرط الحركة عند الأطفال

الدكتورة نهى السبع
الدكتورة نهى السبع

تحدثت الدكتورة نهى السبع، استشاري الطب النفسي بجامعة عين شمس، عن  إدراج مرض فرط الحركة «ADHD» في تشخيصات الطب النفسي.

وقالت «نهى السبع» خلال برنامج «حكاوي طبية» المذاع على قناة «صدى البلد» إن مرض فرط الحركة عبارة عن خلل في الاداء الوظيفي في السلوك وطريقة التفكير وبالتالي اي شيء يتعامل مع السلوك يدرج ضمن الطب النفسي.

وأضافت أستشاري الطب النفسي، أن المرض النفسي ليس بعيدا عن المرض العضوي، مشيرة إلى أنه يمكن معرفة الخلل الذي يؤدي إلى هذه الأعراض والسلوك، والطب النفسي يتعمل مع هذه الحالات مثل الخلل العضوي.

مرض فرط الحركة

وأشارت الدكتورة نهى السبع، إلى أنه كثير من الشباب يذهب الى الأطباء لعلاج المشاكل النفسية والأمور أصبحت أكثر وضوح والوعي أصبح أكثر  من الوقت الماضي، مضيفا أن مرض فرط الحركة قد يؤدي إلى اضطراب نقص الانتباه.

فرط الحركة الدكتورة نهى السبع الطب النفسي حكاوي طبية المشاكل النفسية ADHD

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