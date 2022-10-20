تقييم اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه ADHD لدى الأطفال بجامعة عين شمس

قرر مركز الإرشاد النفسى بكلية التربية بجامعة عين شمس باستقبال حالات الأطفال من ذوى اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه ADHD مع عمل تقييمات لهم .

وأوضح مركز الارشاد النفسي بتربية عين شمس انه للحجز المسبق الاتصال على رقم ٠١٠٢١٧٣٢٣٠٢ وذلك يوميا من الساعة ١٠ صباحا وحتى ٢ ظهرا .

و كشف المركز أن ذلك بمناسبة التوعية فى شهر أكتوبر من كل عام عن اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه .

جدير بالذكر انه نظمت وحدة دعم المرأة ومناهضة العنف بجامعة عين شمس، الفعالية الثانية لمبادرة" المرأة والتحول الأخضر " بكلية التربية النوعيه بالجامعة ، تحت رعاية محمود المتيني رئيس الجامعة ، عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، غادة فاروق القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، وأسامة السيد عميد كلية التربية النوعية ،ومحمد فرج وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، و هند الهلالى مدير وحدة دعم المرأة ومناهضة العنف .