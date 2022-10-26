أحمد موسى: الجماعة الإرهابية تريد تخريب البلد مرة آخري

أكد الإعلامى أحمد موسى، أنه لا يوجد دولة تقوم بما تقوم به مصر اليوم، من قرارات لدعم المواطنين بهذا الكم من الأموال، موضحًا أن أسعار السلع فى العام تشهد ارتفاع و مصر تتخذ إجراءات بدعم المواطنين.

وأضاف أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة صدي البلد، أن مصر قامت فى أشهر بتقديم أكثر من حزمة اجتماعية للمواطنين.

ولفت إلى أن ما يحدث فى مصر لا يحدث فى اى دولة بالعالم، معلقًا :" كل شهرين أو ثلاثة فى منحة جديدة من الحكومة للمواطنين".

وأشار إلى أن هذا العام شهد أكثر من حزمة إجراءات اجتماعية، و العالم لم ينتهي.

وتابع :" الرئيس عبد الفتاح السيسي، قام بـ إصلاح ما قامت بتخريبه الجماعة الإرهابية" مؤكدًا تلك الجماعة تريد تخريب البلد مرة آخري، ولن نسمح لهم بذلك.

وكشف أن الجميع يرى حجم الانجازات التى تقوم به الدولة، ولكن هناك أشخاص عديمي البصر، و أصحاب قلوب سوداء، يريدون الخراب لمصر.