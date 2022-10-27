طريقة عمل كيكة الحليب التركية في المنزل.. أحلى من المحلات

كيكة الحليب التركية من الحلويات الشهية و اللذيذة التي يعشق الكثير من الأشخاص تناولها، مما يدفع العديد إلي شرائها من محلات الحلويات.

قدمت الشيف نونا، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل كيكة الحليب التركية في البيت.

مقادير كيكة الحليب التركية

(الكيك)

٣كوب دقيق

٤بيض

كوب سكر

كوب حليب

3/4كوب زيت

٢ملعقة صغيرة فانيليا

ملعقة كبيرة بيكنج بودر

رشة ملح

(للتسقية)

حليب

سكر

(الكريمة)

كريم شانتي مخفوق

جيلي تلميع بارد

(الكراميل)

كريم كراميل

ماء

كراميل

كيكة الحليب



طريقة تحضير كيكة الحليب التركية



في بولة نضع الحليب والبيض والسكر والفانيليا والزيت ونخفق جيداً بالمضرب الكهربائي ثم في بولة أخرى نخلط الدقيق مع البيكنج بودر ثم ننخلهم على خليط الحليب ونخلط جيداً بالمضرب اليدوي حتى تتجانس كل المكونات ويتكون خليط الكيك ثم نصبه في قالب مدهون بالزبدة ونساويه جيداً ثم ندخله الفرن على درجة حرارة ١٨٠ على الرف الأوسط لمدة من ٢٥ - ٣٠ دقيقة ونختبر نضج الكيك باستخدام خلة حتى نتأكد من تمام النضج وبعد خروج الكيكة من الفرن نتركها حتى تبرد تماماً ثم نسقيها بخليط التسقية ثم نضع طبقة من الكريمة ثم نضع طبقة الكراميل "باردة" ثم نضع طبقة أخرى من الكريمة ونقوم بعمل خطوط على وجه الكيكة باستخدام خلة كما وضحنا بالحلقة ثم تقدم وصحتين وهنا.

(لعمل الكريمة)

في بولة نضع الكريم شانتي وجيلي التلميع البارد ونقلب حتى يصبح القوام ناعم جداً وكريمي ثم نضعه في كيس حلواني

(لعمل الكراميل)

في طاسة على النار نضع الماء والكريم كراميل ونقلب حتى يذوب ثم نضيف الكراميل ونقلب بالمضرب اليدوي حتى تتجانس كل المكونات ويتكون الكراميل.