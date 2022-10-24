بدون لحوم.. طريقة عمل مسقعة الباذنجان بمذاق لا يقاوم

مسقعة الباذنجان من الأطباق الرئيسية التي يعشق الكثير من الأشخاص تناولها، فيمكنك إعدادها و تقديمها لأفراد أسرتك في المنزل بأسهل الخطوات.

وقدم الشيف محمد حامد، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل مسقعة الباذنجان فيما يلي..



مقادير مسقعة الباذنجان



3باذنجان رومي مكعبات

1طماطم مقطعة

1فلفل رومي مقطع

1فلفل حار مقطع

5فص ثوم

كزبرة مقطعة

كزبرة جافة

كمون

شطة

ملح



طريقة تحضير مسقعة الباذنجان



نقلي مكعبات الباذنجان في زيت غزير ساخن ثم في الهون نضع باقي المكونات كلها ونفرم جيداً حتى يصبح الخليط ناعم ثم في طاسة ساخنة على النار نضع الخليط ونشوحه ثم نضعه على الباذنجان ونقلب جيداً ثم تقدم المسقعة بالهنا والشفا..