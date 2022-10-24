بدون لحوم.. طريقة عمل مسقعة الباذنجان بمذاق لا يقاوم

مسقعة الباذنجان من الأطباق الرئيسية التي يعشق الكثير من الأشخاص تناولها، فيمكنك إعدادها و تقديمها لأفراد أسرتك في المنزل بأسهل الخطوات.
وقدم الشيف محمد حامد، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل مسقعة الباذنجان فيما يلي..
مقادير مسقعة الباذنجان
3باذنجان رومي مكعبات
1طماطم مقطعة
1فلفل رومي مقطع
1فلفل حار مقطع
5فص ثوم
كزبرة مقطعة
كزبرة جافة
كمون
شطة
ملح
طريقة تحضير مسقعة الباذنجان
نقلي مكعبات الباذنجان في زيت غزير ساخن ثم في الهون نضع باقي المكونات كلها ونفرم جيداً حتى يصبح الخليط ناعم ثم في طاسة ساخنة على النار نضع الخليط ونشوحه ثم نضعه على الباذنجان ونقلب جيداً ثم تقدم المسقعة بالهنا والشفا..