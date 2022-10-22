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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل كريم بروليه.. أحلى من المحلات

كريم بروليه
كريم بروليه

كريم بروليه من الحلويات الشهية واللذيذة التي يعشق الكثير من الأشخاص تناولها نظرا لمذاقها الشهي و المختلف عن غيرها من أطباق الحلويات الأخرى.

قدمت الشيف دعاء السمنودي، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل كريم بروليه في البيت.

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مقادير كريم بروليه


٤أصفر بيض
٢كوب كريمة حلويات
ملعقة كبيرة فانيليا سائلة
٤ملعقة كبيرة سكر
(طبقة الكراميل)
٢كوب سكر
ماء 

 كريم بروليه


طريقة تحضير كريم بروليه


في حلة على البارد نضع كل المكونات ونقلبها جيداً ثم نرفعها على النار ونقلب بالمضرب اليدوي حتى يدفأ الخليط ثم نصبه في قوالب سيراميك ونضعه في صينية بها ماء بحيث تصل الماء لمنتصف القوالب، ثم ندخله الفرن حتى تمام النضج ثم ندخله الثلاجة حتى يتماسك ثم نضع عليه طبقة الكراميل أو نضع سكر ونحرقه بالباشبوري "ويمكن أن نضع السكر وندخله الفرن تحت الشواية حتى يتكرمل" ثم ندخله الثلاجة مرة أخرى حتى تصبح طبقة الكراميل مثل الزجاج ويقدم بالهنا والشفا
(لعمل طبقة الكراميل)
في طاسة على النار نضع السكر والماء ونتركه حتى يتكرمل تماماً

كريم بروليه طريقة عمل كريم بروليه مقادير كريم بروليه طريقة تحضير كريم بروليه الشيف دعاء السمنودي

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