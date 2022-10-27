حاول يبوس بنتي .. اعترافات والدة الطفلة ضحية الأميرية

تحرش بطفلة

أحال المحامي العام لنيابات غرب القاهرة متهما إلى الجنايات لهتك عرض فتاة صغيرة والتحرش بها بالأميرية

اعترافات والدة الضحية

س/ما

هي تفصيلات حدوث الواقعة محل التحقيق؟

ج/ اللي حصل اني كنت نايمه في اوضه بعد ما صليت الفجر وبنتي نايمه في اوضه تانيه اللي جنبي علي طول وصحيت علي صوت صويت بنتي فقمت مفزوعه من النوم وجريت ناحيتها وسالتها عن سبب صويتها قالتلي يا ماما في حد دخل هنا وكان موجود وحاول يبوسني من خدي وانا حسيت بصوت نفس جنب وشي وبصيت علي بنتي لقيت بنتي لابسه جلابيه بكم مقطوعه وبعديها اتصلنا

بالنجدة وبعدين جت وعاينوا البيت و بعدين ببص في الشقة ملقتش التليفون بتاعي وهو كان علي الكومدينوا جنب الكنبه وبعدين روحت القسم عملت محضر وهو ده كل اللي حصل

س / من كان برفقتك أنذاك حال حدوث الواقعه ؟

ج / كان معايا بناتي وابني

س/ وما سبب ومناسبة تواجدك بمكان حدوث الواقعه وتوقيته ؟

ج / احنا كنا نايمين في البيت

س/هل شاهد احد الواقعة حال حدوثها ؟

ج / لا لان الوقت كان بليل وكنا نايمين

س/ما هي كيفية حدوث الواقعة ؟

ج / هو تمكن من دخول الشقه اللي انا ساكنه فيها انا واولادي من خلال نافذة غرفة نوم بنتي وهو اكيد فتحها ومعرفش فتحها بايده او بسلاح ولا لاء ودخل علي الغرفة اللي كانت نايمه فيها بنتي

س ما هي الحالة التي كنتم عليها ؟

ج/ احنا كلنا كنا نايمين ولكن انا وابني وبنتي نايمين في اوضه وبنتي الاخري كانت نايمه في اوضة لوحدها

س/ما هي علاقتك بالمتهم الماثل مرتكب الواقعة؟

ج/ مفيش إي علاقة او خلافات أنا معرفهوش واول مره اشوفه في المباحث

نص أمر الإحالة

جاء بأمر الإحالة أن المتهم هتك عرض المجني عليها الطفلة بالقوة بأن باغتها حال غطها في نومها، حال حمله أداة تستخدم في الاعتداء على الأشخاص (محل الاتهام الثالث)، حال كونها لم تبلغ 18 سنة.

كما تحرش المتهم بالمجني عليها الطفلة بأن تعرض لها بمكان خاص (مسكنها)، وكان ذلك بقصد الحصول على منفعة ذات طبيعة جنسية بأن قام بإتيان الأفعال محل الاتهام الأول كما أحرز أداة تستخدم في الاعتداء على الأشخاص (مقص حديدي) بدون مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية