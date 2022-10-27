عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تحرش بطفلة

حاول يبوس بنتي .. اعترافات والدة الطفلة ضحية الأميرية

ارشيفية
ارشيفية

أحال المحامي العام لنيابات غرب القاهرة متهما إلى الجنايات لهتك عرض فتاة صغيرة والتحرش بها  بالأميرية

اعترافات والدة الضحية

س/ما

txt

الحرامي سرق أمي وقطع جلابيتي وأنا نايمة .. اعترافات الطفلة ضحية الأميرية

 هي تفصيلات حدوث الواقعة محل التحقيق؟
ج/ اللي حصل اني كنت نايمه في اوضه بعد ما صليت الفجر وبنتي نايمه في اوضه تانيه اللي جنبي علي طول وصحيت علي صوت صويت بنتي فقمت مفزوعه من النوم وجريت ناحيتها وسالتها عن سبب صويتها قالتلي يا ماما في حد دخل هنا وكان موجود وحاول يبوسني من خدي وانا حسيت بصوت نفس جنب وشي وبصيت علي بنتي لقيت بنتي لابسه جلابيه بكم مقطوعه وبعديها اتصلنا
بالنجدة وبعدين جت وعاينوا البيت و بعدين ببص في الشقة ملقتش التليفون بتاعي وهو كان علي الكومدينوا جنب الكنبه وبعدين روحت القسم عملت محضر وهو ده كل اللي حصل
س / من كان برفقتك أنذاك حال حدوث الواقعه ؟
ج / كان معايا بناتي وابني 
س/ وما سبب ومناسبة تواجدك بمكان حدوث الواقعه وتوقيته ؟
ج / احنا كنا نايمين في البيت 
س/هل شاهد احد الواقعة حال حدوثها ؟
ج / لا لان الوقت كان بليل وكنا نايمين 
س/ما هي كيفية حدوث الواقعة ؟
ج / هو تمكن من دخول الشقه اللي انا ساكنه فيها انا واولادي من خلال نافذة غرفة نوم بنتي وهو اكيد فتحها ومعرفش فتحها بايده او بسلاح ولا لاء ودخل علي الغرفة اللي كانت نايمه فيها بنتي 
س ما هي الحالة التي كنتم عليها ؟
ج/ احنا كلنا كنا نايمين ولكن انا وابني وبنتي  نايمين في اوضه وبنتي الاخري كانت نايمه في اوضة لوحدها

س/ما هي علاقتك بالمتهم الماثل مرتكب الواقعة؟
ج/ مفيش إي علاقة او خلافات أنا معرفهوش واول مره اشوفه في المباحث

نص أمر الإحالة 
جاء بأمر الإحالة أن المتهم هتك عرض المجني عليها الطفلة بالقوة بأن باغتها حال غطها في نومها، حال حمله أداة تستخدم في الاعتداء على الأشخاص (محل الاتهام الثالث)، حال كونها لم تبلغ 18 سنة.

كما تحرش المتهم بالمجني عليها الطفلة بأن تعرض لها بمكان خاص (مسكنها)، وكان ذلك بقصد الحصول على منفعة ذات طبيعة جنسية بأن قام بإتيان الأفعال محل الاتهام الأول كما أحرز أداة تستخدم في الاعتداء على الأشخاص (مقص حديدي) بدون مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية

 

 

التحرش التحقيق الطفل والدة غرب القاهرة الجنايات الأميرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الصحة وأحمد العوضي استجابوا بعد فيديو بكائه..مصطفى يكشف تفاصيل إصابته المأساوية لسنوات..خاص

القبض الجاي.. الحكومة للمواطن: زيادة الـ300 جنيه على المرتبات مدى الحياة

تراجع الأوفر برايس.. انخفاض يصل لـ 150 ألف جنيه في أسعار السيارات

ثغرة كبيرة.. ميدو يحذر الزمالك من مشاركة هذا اللاعب بالسوبر أمام الأهلي

إصابة مسلم بوعكة صحية وخضوعه لجراحة عاجلة.. صور

أسعار الذهب اليوم الخميس 27 اكتوبر 2022.. وعيار 21 يسجل 1140جنيها للجرام

النائب العام يأمر بإحالة سبعة متهمين إلى الجنايات في تعذيب صيدلي حلوان

قوى عاملة النواب : قرارات الرئيس السيسي بزيارة الأجور تاريخية

موضوعات متعلقة

النائب العام يأمر بإحالة سبعة متهمين إلى الجنايات في تعذيب صيدلي حلوان

الحرامي سرق أمي وقطع جلابيتي وأنا نايمة .. اعترافات الطفلة ضحية الأميرية

عجبته الطفلة وهو بيسرق بيتها فاعتدى عليها.. النيابة تتخذ قرارا

بدون حراسة..النيابة العامة تكشف مفاجآت جديدة في سرقة متحف آثار جامعة سوهاج

ترشيحاتنا

أخبار التكنولوجيا|خبراء يبشرون بانخفاض أسعار الهواتف في مصر قريبا..وأفضل موبايلات شاومي تشتريها في 2022

بشكل نهائي.. تغيير سن استخراج البطاقة الشخصية| وهذه عقوبة المتأخرين

هبوط شديد في سعر الدولار العالمي

ارتفاع قياسي في أسعار النفط العالمية

تخلصوا من ملابسكم القديمة .. اعرف السبب

العراق .. البرلمان يصوت اليوم على الثقة بحكومة السوداني

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لتاني مرة.. ياسمين صبري ولجين عمران بنفس الفستان| مين أحلى

طريقة عمل كيكة الحليب التركية في المنزل.. أحلى من المحلات

خلال عيد ميلادها…فستان وضع إليسا في مأزق|شاهد

سعر فستان ياسمين صبري يثير ضجة على السوشيال الميديا| مش هتصدق

فيديو

هل سافرت شيرين عبد الوهاب للعلاج في الخارج؟.. محاميها يوضح

محامي المتهم في قضية نيرة أشرف يكشف تفاصيل جديدة

بسبب شيرين عبد الوهاب.. مذيع يتلقى رسالة تهديد من حسام حبيب

الدولة تدعم المواطنين.. تفاصيل زيادة المعاشات ورفع الحد الأدنى للأجور والعلاوة الاستثنائية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشيانغ

السفير الصيني بالقاهرة:عشر سنوات من العمل الجاد خلقت إنجازات عظيمة في الصين

نسرين حجاج

مع الرئيس

د. فتحي حسين

المشاركة والتنوع أسباب نجاح المؤتمر الاقتصادي 2022

عبد المعطى أحمد

استثمار الوقت

نهى زكريا

الاستثمار في القمامة

علي الرز

الكاظمي.. رغم كوابيس الدولة العميقة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "31"

د. صفوت عمارة

ضوابط المعاملات المالية

اﻟﻤﺰﻳﺪ