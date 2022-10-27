رسالة حب وتأييد للرئيس السيسى من شباب حياة كريمة بالفيوم

قامت مؤسسة حياه كريمة بمحافظة الفيوم بتنظيم ندوة تثقيفية لنشر ثقافة العمل التطوعي ، والتعريف بالجهود التنموية والشبابية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بنقابة الزراعيين ، بالتعاون مع محافظة الفيوم وذلك داخل نقابة الزراعيين وذلك بحضور الدكتور عماد عادل عبد العاطى المدير التنفيذى لمؤسسة حياة كريمة بالفيوم ، والدكتور علاء الشيلابى نقيب الزراعيين بالفيوم ، و زينب طلبة منسق مؤسسة حياة كريمة بالفيوم ، وفتحى عيد منسق مؤسسة حياة كريمة بالفيوم ، و شباب متطوعي حياة كريمة بمحافظة الفيوم .

تناولت المحاضرة التعريف بمؤسسة حياه كريمه وشرح رساله و رؤية المؤسسة و توضيح الأهداف التي تسعى إليها و المحاور التي تعمل على تنفيذها المؤسسة بالإضافة إلي إبراز المشروعات القومية التي يتم تنفيذها من خلال المبادرة الرئاسية حياه كريمه و توضيح معدلات التنفيذ الجاري تنفيذها في محافظة الفيوم و اعداد المستفيدين منها و ما هي فوائد المشروعات الجاري تنفيذها و اهميتها لتحسين حياة المواطنين و توفير حياة كريمة لهم.

و تم اختتام الندوة من خلال الإستماع لمقترحات أعضاء نقابة الزراعيين و طرح أفكار جديدة لخدمة المجتمع حيث سوف يعمل فريق المؤسسة في الفيوم الفترة القادمة علي تحليل الأفكار و بلورتها في شكل مشروعات لخدمة اهالينا.

وقدم أعضاء نقابة الزراعيين رساله حب وشكر وتأييد للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسى لما يبذله من أجل الوطن من مشروعات قومية فى كل مكان بالمحافظه والامتنان لمبادرة حياة كريمة التى تغير شكل المجتمع الريفي فى مركزى اطسا ويوسف الصديق والاهتمام بالحماية الاجتماعية لكل المواطنين .

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