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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد تصريحات تحريضية.. إيران تستدعي السفير الألماني

أرشيفية
أرشيفية

استدعت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الخميس، السفير الألماني لدى طهران هانز إيدو موتسيل، على خلفية التصريحات التحريضية التي أدلى بها بعض المسؤولين الألمان، حول الأوضاع الداخلية في إيران.

وقالت الخارجية الإيرانية في إيران: "رداً على المواقف التدخلية لوزيرة الخارجية الألمانية، استدعى نائب وزير الخارجية الإيراني علي باقري كني، سفير ألمانيا لدى طهران، هانز إيدو موتسيل، إلى مقر وزارة الخارجية صباح اليوم".

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وأضاف البيان "في سياق هذا الاستدعاء، وصف باقري كني، تصريحات بعض المسؤولين الألمان بالتحريض على الشغب وخرق القانون في إيران بأنها مواقف غير مسؤولة وتتعارض مع قواعد ومبادئ القانون الدولي وتتعارض مع العلاقات الطويلة بين البلدين وهي غير مقبولة".

وشدد باقري كني بحسب البيان، على أهمية عمل إيران في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في التجمع السلمي لشعبها، واعتبر التدخل غير القانوني لبعض الدول الغربية عاملاً للعنف في التجمعات السلمية.

وفرض الاتحاد الأوروبي، في وقت سابق أمس، عقوبات على 11 إيرانيًا وأربعة كيانات، بينها شرطة الأخلاق الإيرانية، على خلفية "قمع الاحتجاجات" التي اندلعت بعد مقتل الشابة مهسا أميني بمركز للشرطة في سبتمبر الماضي.

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