لأول مرة.. روسيا تعترف بنفاد المعدات العسكرية

اعترفت روسيا للمرة الأولى بعدم امتلاكها معدات كافية لتعبئة الجنود في حربها ضد أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن هناك مشاكل تتعلق بالمعدات الخاصة بمئات الآلاف من الرجال الذين يتم إرسالهم للقتال في أوكرانيا بموجب مرسوم التعبئة الجزئية للرئيس فلاديمير بوتين.

وقال بيسكوف إن مجلسا شكله بوتين حديثا يعمل على حل مشكلات المعدات.

وأضاف أن الإجراءات الصارمة التي تم اتخاذها لتصحيح الوضع قد أسفرت بالفعل عن أولى النتائج الإيجابية.

وقال بيسكوف، إن “السلطات الإقليمية تعمل على توفير المعدات المفقودة”، مشيرًا إلى أن نائب رئيس الوزراء دينيس مانتوروف “مسؤول شخصيًا عن ذلك” كجزء من مجلس بوتين الجديد.

وعقد بوتين يوم الثلاثاء أول اجتماع رسمي لـ”مجلس التنسيق” للإمدادات العسكرية واللوجستيات، الذي يسعى إلى ضمان حصول جيشه على الإمدادات الكافية في الحرب.

وتم إنشاء المجلس “لتلبية أي احتياجات تنشأ أثناء العملية العسكرية الخاصة”.

ويشمل ذلك إمدادات وإصلاح الأسلحة والمعدات العسكرية والخاصة والمواد والخدمات الطبية والصحية والصيانة وغيرها من الأنشطة واللوجستيات، وفقًا لوسائل الإعلام الروسية.

وعين بوتين رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين كرئيس للمجلس، في حين سيعمل ديمتري جريجورينكو، نائب رئيس الوزراء ورئيس موظفي الحكومة، ومانتوروف، كنائبين لميشوستين.