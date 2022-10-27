بعد إنقاذ الأم.. انتشال جثمان طفل والبحث عن الباقية بسوهاج

تمكنت قوات الإنقاذ النهري بمديرية أمن سوهاج، من انتشال جثمان الطفل إسلام حمادة، نجل السيدة الأربعينية عفت، والتي تم انقاذها من الموت غرقًا، أثناء غسيلها البطاطين بترعة دائرة مركز شرطة دار السلام جنوبي شرق محافظة سوهاج، وجاري البحث عن الثلاثة جثامين الأخرى.

وكان قد شهد مركز دار السلام جنوبي شرق محافظة سوهاج، واقعة غرق أم وأطفالها الثلاثة ونجل عمومتهم، بإحدى تُرع القرية، أثناء غسيلها الفِراش الشتوي "البطاطين".

وتمكنت عناصر قوات الإنقاذ النهري من انقاذ الأم وجاري البحث عن جثامين أطفالها الثلاثة ونجل عمومتهم.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة دار السلام، يفيد بورود بلاغًا من الأهالي مفاده غرق أم وأطفالها الثلاثة ونجل عمومتهم، بترعة دائرة المركز.

وتمكنت عناصر قوات الإنقاذ النهري من إنقاذ الأم، وجاري البحث عن جثامين الأطفال الثلاثة ونجل عمومتهم.

تم إنقاذ الأم الاربعينية المدعوة (عفت. أ- 47 سنة- ربة منزل)، وجاري البحث عن جثمامين اطفالها الثلاثة ونجل عمومتهم كل من:"إسلام حمادة- 13 عامًا، وشقيقتيه أية ونسرين، ونجل عمومتهم حمادة رفعت- 24 سنة".

تم نقل جثة الطفل إلى مشرحة المستشفى المركزي، وحُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.