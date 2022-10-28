أولهن حورية فرغلي.. شاهد| فنانات عانين بسبب عمليات التجميل

اصبحت عمليات التجميل من أكثر الطرق التي تلجأ إليها الفنانات والمشاهير ولكن بالرغم من أنتشارها بشكل كبير الا أن هناك بعض الأخطاء التي يمكن أن تسبب لبعض الفنانات أزمات بشكلهم وكانت آخرهم الفنانة وفاء سالم الشهيرة لفيلم النمر الاسود .

وكانت الفنانة حورية فرغلي أحدي الفنانات التي تغيرت ملامحها بسبب عمليات التجميل حيث أنها عانت بسبب عمليات التجميل التي خاضتها لتصبح بشكلها الطبيعي بعد تعرضها لحادثة السقوط من على الحصان وتعرضت لكسر في انفها.

ومن بين الفنانات التي عانت من تشوه بسبب عمليات التجميل الفنانة ميسرة والفنانة غادة إبراهيم والتي تغيرت ملامحهم كثيرا بعد عمليات التجميل والتي أثرت علي أعمالهم الفنية واليكم صور فنانات تشوهن بسبب عمليات التجميل