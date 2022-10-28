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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

آداب القاهرة تعقد ندوة للتوعية بمرض سرطان الثدى

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

تعقد كلية الآداب جامعة القاهرة ، ندوة للتوعية بمرض سرطان الثدى وذلك يوم الاحد الموافق 30 اكتوبر 2022 بمدرج 202 فى تمام الساعة العاشرة صباحا .

وذلك تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة و الدكتور  محمد سامى عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وإشراف الدكتورة عبير محمد عبد السلام عميد الكلية والدكتورة دينا أبو الفتوح سلامة وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة .

على الجانب الاخر ، ينظم مركز جامعة القاهرة لعلوم ورعاية المسنين، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، في العاشرة صباح  اليوم الخميس 27 أكتوبر، احتفالية بمناسبة "اليوم العالمي للمسن" تحت شعار "عطاء مستمر"، بحضور نخبة من الشخصيات العامة، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة،  بمركز المؤتمرات بالمدينة الجامعية.

وتأتي الاحتفالية في إطار مشاركة الجامعة في الاحتفال باليوم العالمي للمسن وهو اليوم الذي حددته الأمم المتحدة للاحتفال بكبار السن منذ عام 1990 لتسليط الضوء على أهم القضايا التي تتعلق برعايتهم، والمشاكل التي تواجههم، والخدمات المقدمة لهم وتأهيلهم، و تتضمن الاحتفالية إلقاء عدد من المحاضرات التثقيفية والتوعوية حول الجوانب النفسية والاجتماعية للمسنين في المجتمع المصري، والخدمة الطبية للمسنين بين الواقع والمأمول.

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وخلال الاحتفالية، سيتم تكريم عدد من الأبطال الذين ساهموا في حرب أكتوبر 1973 سواء من أعضاء المركز أو من خارجه، كما سيتم تكريم عدد من الشخصيات الذين ساهموا في دعم وإثراء المركز وأنشطته المختلفة وساهموا في رفع مستوى الوعي بأهداف المركز ودوره في خدمة المجتمع.

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