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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

3 ساعات.. بهاء سلطان يروج لأغنيته الجديدة ندرا عليا

الفنان بهاء سلطان
الفنان بهاء سلطان

روج الفنان بهاء سلطان ، أغنيته الجديدة “ ندرا عليا ” عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الإجتماعى انستجرام .

بهاء سلطان عبر انستجرام 

ونشر الفنان بهاء سلطان فيديو قصير عبر خاصية الستورى  “ ثلاث ساعات وبنسمع ندرا عليا ” 
 

على الجانب الأخر ، يحيي النجم بهاء سلطان حفلًا غنائيًا، يوم 27 أكتوبر الجاري ضمن حفلات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.

ونشر بهاء سلطان صورة له عبر انستجرام وعلق قائلا "الشعب السعودي المحترم ، استنوني يوم ٢٧ أكتوبر المقبل في موسم الرياض في مسرح ابو بكر سالم 🇸🇦🇪🇬"

يقدم بهاء في حفله مجموعة من الأغاني التي قدمها على مدار مشواره الفني بخلاف أحدث أغنياته التي طرحها مؤخرًا بعنوان"دلوقتي عجبناكوا" التي حققت نجاحًا كبيرًا حيث تعد العمل الأول المنفرد له بعد انتهاء أزمته مع المنتج نصر محروس، والتي استمرت لسنوات طويلة.


على الجانب الآخر، انتهى النجم بهاء سلطان، من تصوير كليبه الغنائي الجديد "ندرا عليا"، استعدادا لطرحه خلال الأيام المقبلة، من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان محمد يحيي، وتوزيع وميكس وماستر وسام عبد المنعم، وإخراج ياسين

الفنان بهاء سلطان ندرا عليا النجم بهاء سلطان حفل ا غنائي ا المملكة العربية السعودية

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