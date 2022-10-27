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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بوتين: أردوغان شريك موثوق.. لكنه ليس سهلاً

بوتين وأردوغان
بوتين وأردوغان

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، شريك ثابت وموثوق، لكنه ليس سهلاً.

وفي خطابه في الجلسة العامة لمنتدي “فالداي” الدولي، قال بوتين، إن “روسيا وتركيا لديهما العديد من الاتجاهات المتوافقة للمصالح المشتركة، في السياحة والزراعة وقطاع البناء”.

وأشار إلي أن أن الجانب التركي وافق على إنشاء مركز للغاز يعتمد في المقام الأول على مصالحه الخاصة. 

وقال بوتين: "الرئيس أردوغان لا يسمح لنفسه أبداً بالجلوس على رقبته والاسترشاد بمصالح دول ثالثة. لكنه بالطبع يدافع عن مصالحه في الحوار معنا أولاً وقبل كل شيء".

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 وأضاف أنه "بهذا المعنى، فإن تركيا بشكل عام والرئيس أردوغان خاصة ليسوا شركاء سهلين. العديد من القرارات تولد في مثل هذه النقاشات الطويلة والصعبة، ولكن هناك رغبة لدى الجانبين للتوصل إلى هذه الاتفاقات”.

وتابع: “نحن نتوصل إلى هذه الاتفاقات. وبهذا المعنى، أردوغان هو، بالطبع شريك ثابت وموثوق ".

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