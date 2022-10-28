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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أكلت ساندوتش ووقعت من طولها.. القصة الكاملة لوفاة طالبة داخل الفصل في بورسعيد

المدرسة التي توفيت
المدرسة التي توفيت بها طالبة بورسعيد

واقعة ماساوية شهدتها محافظة بورسعيد، بعدما لفظت إحدى الطالبات بالصف الثاني الإعدادي  أنفاسها الأخيرة، داخل الفصل وخلال سير اليوم الدراسي، وهى جالسة عفى مقعدها الدراسي بين زملائها وتتصفح كتبها، في مدرسة المروة الإعدادية بمحافظة بورسعيد.


بدا اليوم الدراسي عاديا وخلال الحصة الثانية تحول الهدوء الى حالة من الفزع، بعد وفاة الطالبة شهد طارق صالح المقيدة بالصف الثاني الإعدادي بمدرسة المروة الاعدادية للبنات التابعة لإدارة شمال التعليمية بمحافظة بورسعيد.

شعرت الطالبة بهبوط خلال الحصة الثانية فسمحت لها معلمة اللغة الإنجليزية بتناول الطعام ولكن سرعان ما سقطت فاقدة للوعي على الدسك الذي تجلس عليه .

تفاصيل وفاة طالبة بورسعيد 

كانت الطالبة "شهد" تشعر منذ الصباح بحالة هبوط، وفقا لما أكده زملائها من أنها أخبرتهم أنها تشعر بحالة هبوط منذ تناولها عقار مضاد حيوي لتحسين حالتها الصحية وتمكينها من التوجه للمدرسة لأداء الاختبارات الشهرية، إلا أنها سقطت داخل الفصل مغشيا عليها.

 
تم استدعاء الإسعاف التابع لهيئة الإسعاف المصرية فرع بورسعيد لسرعة نقل الطالبة إلى أقرب مستشفي واستدعاء ولى أمرها، ولكن عقب وصول الإسعاف أكد أنها فارقت الحياة فنقل الجثمان إلى مستشفي الزهور المركزى التابع لمنظومة التأمين الصحى الشامل .

وفاة طالبة داخل الفصل ببورسعيد 

أخطرت مديرية التربية والتعليم بدورها اللواء مدحت عبد الرحيم مساعد وزير الداخلية لأمن بورسعيد و الذي وجه بوضع الجثمان تحت تصرف النيابة العامة وتشكيل فريق بحث للوقوف على أسباب وملابسات الحادث والتوصل إلى احتمالية وجود شبه جنائية من عدمه.


وبعد انتهاء التحقيقات أمرت نيابة بورسعيد العامة بدفن جثمان طالبة بورسعيد شهد صالح و التى وافتها المنية على مقعدها الدراسي بمدرسة المروة الإعدادية للبنات بمحافظة بورسعيد، وأخطرت النيابة العامة مستشفى زهور بورسعيد المركزى الذي تم نقل جثمان الطالب إليه بالتصريح بدفن الجثمان وفق المحضر رقم ٤٦٧٣لسنة ٢٠٢٢ إدارة الزهور .

سبب وفاة طالبة بورسعيد 

من جانبه أكد الدكتور محمد محسن مدير مستشفي زهور بورسعيد المركزى وصول الطالبة المتوفية بتوقف فى عضلة القلب وعدم وجود أى علامات ظاهرة على الجثمان تفيد وجود شبهة جنائية .

 
وأضاف مدير مستشفي زهور بورسعيد المركزى أنه تم وضع جثمان الفقيدة تحت تصرف النيابة العامة للوقوف على السبب الرئيسي للوفاة .
 

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